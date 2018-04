: Bullismo, si scusa studente leccese - NotizieIN : Bullismo, si scusa studente leccese - CybFeed : #News #Bullismo, si scusa studente leccese - gennaro_marika : RT @rep_bari: Bullismo, a Lecce si scusa il 17enne che ha vessato il compagno. Il legale: 'Violenze davanti ai prof' [news aggiornata alle… -

Ha chiesto scusa in classe lo studente dell'istituto tecnico 'Fermi' di Lecce, ripreso in un video mentre prende a calci e minaccia con una sedia un compagno di classe. Lo riferisce il preside dell'istituto: "Il ragazzo, presa coscienza del terremoto mediatico che lo ha travolto, ha chiesto in classe che non se ne parlasse più, scusandosi davanti ai compagni e alla stessa vittima per il suo comportamento. E' un ragazzo fragile anche lui" afferma il dirigente scolastico.