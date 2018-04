Bullismo | è evidente che Michele Serra non frequenta i poveri

ilfattoquotidiano

: @AlbeBecks @vox2box @marcomaioli1 il bullismo all'interno di quel contenitore 'culturale' è evidente. Maioli sa ma… - eclipsedlunatic : @AlbeBecks @vox2box @marcomaioli1 il bullismo all'interno di quel contenitore 'culturale' è evidente. Maioli sa ma… - dimacla651 : Siamo i primi Responsabili....noi componiamo famiglie scuole educazione e relax, ma evidente che alcune di queste a… - DanielaPF75 : RT @gio_post: @flaneurotic (non toccarmi Scola però) rido perché - con evidente malafede - chi lo difende sta sostenendo che non si può neg… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Papa Giovanni XXIII era un maleducato. Così lo sarebbero anche padre Enzo Bianchi, figlio di, ed Ermanno Olmi che ha avuto una madre operaia e un padre ferroviere. Il fighetto teorema usato danella sua prima versione dell’Amaca non lascia spazio ad interpretazioni: “Il livello di educazione, di padronanza dei gesti e delle parole, di rispetto delle regole è direttamente proporzionale al ceto sociale”. Così ha scritto il giornalista, che il giorno dopo ha tentato di mettere una pezza dopo le critiche confermando la visione di uno che ragiona alla maniera di chi non conosce e noni ceti sociali. D’altro cantoha fatto il liceo Manzoni a Milano e sarei curioso di sapere che scuola ha fatto fare ai suoi figli. La penna di Repubblica ha usato questo indegno teorema per giustificare un’altra tesi fighetta a proposito degli atti di intimidazione di ...