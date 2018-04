Bullismo a Lucca | un servizio de Le Iene dà la parola al 15enne che ha minacciato il

Bullismo A SCUOLA : DA LECCE A LUCCA/ Video Le Iene : “Ho fatto una c... ma non sono un bullo” : Dopo LUCCA, BULLISMO a SCUOLA a LECCE: Video, 17enne umiliato e preso a calci da alcuni compagni di classe che hanno filmato tutto. La denuncia della famiglia, fascicolo aperto in Procura(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Bullismo a Lucca - lo studente a Le Iene : «Ho fatto una caz...a - ma ora ricevo minacce di morte» : Lei non ha capito nulla, chi è comanda? Si inginocchi", il video dello studente di Lucca che aggredisce il suo professore ha fatto il giro del web. Il ragazzo, 15 anni ancora da compiere, è stato intervistato da Le Iene nel servizio in onda questa sera su Italia Uno. Ho fatto una caz...a, una caz...a grossa", dice a la Iena l'adolescente. "Mi sento una persona un po' di me..a perché ho fatto delle cose che se ci penso ora non le rifarei. Ho ...

Bullismo : dopo Lucca - esplode a Velletri e Lecce. La soluzione è ridare dignità agli insegnanti : Merita una riflessione l’episodio del professore bullizzato a Lucca e la violenza sempre più diffusa a scuola. Il Bullismo dilaga: dopo Lucca è esploso il caso Velletri (dove il bullo ha detto: “Ti faccio sciogliere nell’acido, professore”), poi quello di Lecce. Aspetti comuni: idiozia, rozzezza e “genialità” di postare l’impresa in rete autodenunciandosi. L’importante è esser visti, anche in situazioni non edificanti, conta avere molte ...

Un allenatore di Under 16 : 'Nel calcio nessun atto di Bullismo come a Lucca' : Scrivo, pertanto, per far presente che il vituperato mondo del calcio dovrebbe essere ogni tanto lodato perché ha il più delle volte una grande funzione educativa. Ho allenato centinaia e centinaia ...

Bullismo a Lucca - preside Itc Carrara : “Episodi molto gravi. Tre studenti non verranno ammessi allo scrutinio” : Cesare Lazzari, preside dell’istituto dell’Itc Carrara di Lucca, dove si è verificato il grave episodio di Bullismo (VIDEO) da parte di alcuni studenti verso un docente di lettere, episodio filmato e mandato in rete (VIDEO) e ripreso dai media. Il consiglio d’Istituto ha deciso la bocciatura per tre studenti e la sospensione fino al 19 maggio per gli altri due. L'articolo Bullismo a Lucca, preside Itc Carrara: “Episodi ...

Lucca - Bullismo a scuola : sei studenti indagati e perquisiti : 16.38 - Bocciatura già decisa per tre degli studenti indagati per le minacce al professore dell’Istituto tecnico di Lucca: episodi di bullismo, di violenza verbale, testimoniati da un video ripreso dai compagni di classe e poi diffuso in rete. Il Consiglio d'istituto di oggi ha confermato anche la sospensione fino al 19 maggio per altri due studenti coinvolti. I ragazzi sono indagati per concorso in violenza privata, minacce e tentato furto del ...

Bullismo a Lucca : tre studenti bocciati e due sospesi per le offese al professore di Lettere : Lo ha deciso il consiglio di istituto riunitosi oggi. Stamattina, perquisizioni della polizia a casa dei ragazzi, sequestrati vestiti, cellulari e il casco da moto utilizzato per colpire il docente

Bullismo a Lucca : salgono a sei gli alunni indagati Video : Si annunciano dure conseguenze per i 6 giovani studenti coinvolti nel Video diventato virale del professore bullizzato da un alunno. Nell'Istituto ITC Carrara di #Lucca questa storia sta diventando un macigno difficile da digerire. Il preside ha rilasciato numerose interviste. Ci tiene a ribadire che per questa scuola si tratta di un fulmine a ciel sereno. Le avvisaglie c'erano state perché la classe aveva mostrato anche in precedenza segni di ...

Bullismo verso prof di Lucca/ Perquisiti sei studenti indagati dell’Itc Carrara : Lucca, professore vittima di Bullismo all'Itc Carrara. Sei studenti risultano indagati e la Polizia ha effettuato perquisizioni sequestrando loro indumenti e cellulari(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:32:00 GMT)