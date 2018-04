blogo

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - gian2812 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Varych4 : Britain's Got Talent 2018, Marc Spelmann cambia le regole della magia in tv (video) - tvblogit : Britain's Got Talent 2018, Marc Spelmann cambia le regole della magia in tv (video) -

(Di lunedì 23 aprile 2018)'s Gotsembra essere partito bene in patria: nella seconda puntata, in onda il 21 aprile su ITV, ha raccolto l'esibizione e la storia di Hollie Booth, ferita nell'attentato a Manchester dopo il concerto di Ariana Grande, in cui è morta la zia, e tornata a ballare, anche se in sedia a rotelle con le amiche di sempre, ma nella prima ha già regalato un Golden Buzz, ovvero un lasciapassare alla finalissima, concesso dai conduttori del programma, il duo Ant & Dec.prosegui la lettura's Gotlein tv () pubblicato su TVBlog.it 23 aprile22:04.