Bologna città musica al cuore casa Dalla

Scienza - a Bologna apre la “Macchina del Tempo” : un nuovo Museo di Realtà Virtuale sulla storia della città : Uno sguardo inedito al Medioevo attraverso l’occhio acuto della tecnologia. E’ una Bologna ricostruita attraverso una perfetta sintesi tra il rigore storico e la quotidianità quella raccontata dal nuovo Museo che aprirà i battenti questo fine settimana all’ombra delle Due Torri, il Museo Realtà Virtuale ‘La macchina del tempo’. Nato dall’esperienza del Museo della storia della città di Palazzo Pepoli, che ...

Bologna - ‘A che punto è la città?’. Il libro per sfatare la retorica del buongoverno : A maggio verrà distribuito A che punto è la città? Bologna dalle politiche di “buongoverno” al governo del marketing, un saggio a più mani curato dalla rivista “Gli asini” nata da Goffredo Fofi. Il libro, scritto da architetti, geografi, urbanisti, sociologi, intende ridimensionare la reputazione di Bologna come città laboratorio del “buongoverno”. Lo fa attraverso l’analisi delle retoriche che il partito di governo del Comune di Bologna ...

Baseball - Coppa Italia A1 2018 : l’UnipolSai Bologna trionfa battendo in finale il Città di Nettuno : La Coppa Italia numero undici consolida la stella d’argento stampata sulle nuove divise della UnipolSai Assicurazioni Fortitudo Bologna. La squadra di Baseball bolognese, allenata per il terzo anno consecutivo da Daniele Frignani, vince la finale per 13 a 4 (frutto di 7 singoli, 6 doppi e un fuoricampo) e inizia dunque la stagione 2018 conquistando il trofeo di una manifestazione che, pur perdendo la prerogativa di assegnare il secondo ...

Baseball - Coppa Italia IBL 2018 : la finale è fra Città di Nettuno e Unipolsai Bologna : Dopo due partite molto combattute, la Final Four di Coppa Italia ha decretato le sue finaliste. Il Città di Nettuno si è aggiudicato per 5-2 la sfida di ieri pomeriggio col Parma Clima in un match dominato dai lanciatori e deciso nel finale da cinque punti segnati dai nettunesi negli ultimi due attacchi (quattro all’8° con le battute decisive di Ambrosino e Rodriguez, su Ulfrido Garcia). Un poker di punti nel settimo inning invece quello ...

Madrid - Barcellona - Parigi - Lille - Nizza - Bruxelles - Milano - Napoli - Bologna e molte altre città in tutto il mondo il 7 Aprile si mobilitano ... : 15,30- 17,30 interventi di approfondimento e di proposta di medici e di esperti di economia sanitaria: dott. Maurizio Bardi, dott, Luigi Campolo, dott.ssa Marzia Fratocchi, , dott. Pierfranco ...

Bologna - nuovi mercati in città : arrivano le bancarelle al Pratello e in San Donato : Bologna - Non solo piazza dei Colori. Anche via del Pratello e via San Donato avranno a breve un proprio mercato nuovo di zecca. A Palazzo d'Accursio si sta lavorando per regalare alternativi spazi di ...

Vinòva incontra il Psi di Vicenza il 4 - Nencini convoca i socialisti del centro nord il 7 aprile a Bologna e il congresso cittadino slitta. ... : ... ad assicurare, pur se non dovuto per le normative in vigore, la storica apertura a tutti del quotidiano web, mentre Giovanni Coviello, che rimane direttore di VicenzaPiu.tv, la nostra tv streaming, ...

Città e date dei casting di X Factor 12 On the road da Bologna a Genova - Padova e Napoli : Città e date dei casting di X Factor 12 verranno rese note in primavera ma, intanto, il talent show di Sky Uno propone agli aspiranti concorrenti X Factor On The road, che farà tappa in alcune delle principali Città italiane. Il 24 marzo, X Factor On the road era a Latina e il 25 marzo era a Napoli. Oggi, lunedì 26 marzo, X Factor On the road fa tappa a Perugia e molte altre saranno le Città coinvolte nei prossimi giorni. Il tour alla ...

Bologna - città dei record nerazzurri Ma stavolta l'Atalanta deve ripartire : Bologna, la città dei record nerazzurri. Sotto le due torri, l'Atalanta si è abituata a festeggiare: le due strisce vincenti più lunghe della storia, nella massima serie, sono state completate proprio ...

8 marzo 2018 a Bologna - tutte le iniziative per la Festa della Donna organizzate in città : ...verrà dato spazio all'arte presso il Centro Interculturale Zonarelli alle 18 con l'inaugurazione della mostra foto- ritratto «Feeling the empowerment» in collaborazione con le associazioni Mondo ...