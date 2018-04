Bobby Solo Ma perché non vuole vedere la figlia? Il pubblico da casa vuole spiegazioni

Bobby SOLO/ "Malgioglio - è pagato per fare il suo lavoro - fa parte della farsa" : BOBBY SOLO, dopo aver risposto alle dichiarazioni di sua figlia Veronica Satti, ha detto la sua anche su Cristiano Malgioglio, promettendo velatamente di rivolgersi ai suoi legali.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:52:00 GMT)

L’ex compagna di Bobby Solo ecco perchè non parla con la figlia : Mimma Foti l’ex compagna di Bobby Solo e madre di Veronica, racconta a “Domenica Live” il distacco tra Bobby Solo e la figlia, ora nella casa del Grande Fratello. A tredici anni, stando ai racconti fatti da Veronica, confermati ora dalla madre, Bobby Solo, dopo una discussione, ha riportatola figlia a casa e ha chiuso i rapporti. «Veronica è stata una figlia voluta. La storia è durata circa cinque/sei anni, poi sono andata via, avevo ...

L'ex compagna di Bobby Solo e madre di Veronica entra al GF? Video : La madre di #Veronica satti, nonché ex compagna di #Bobby Solo, potrebbe entrare nella casa del #Grande Fratello. Le recenti dichiarazioni del cantante sono apparse alla donna un po' troppo forti, per cui potrebbe entrare nella casa al fine di tranquillizzare Veronica. Quest'ultima ha sempre cercato di instaurare un rapporto con suo padre, ma l'artista non sembra dello stesso avviso. La partecipazione della ragazza al reality, come ha ...

«Bobby Solo - ecco perché non parla con nostra figlia». Lo sfogo della madre di Veronica Satti : «Veronica è stata una figlia voluta. La storia è durata circa cinque/sei anni, poi sono andata via, avevo ventiquattro anni, avevo bisogno di crescere. E a dirla tutta, è stato più Bobby Solo a volere Veronica, io ero molto giovane».Mimma Foti, ex compagna di Bobby Solo e madre di Veronica, racconta a Domenica Live il distacco tra Bobby Solo e la figlia, ora nella casa del Grande Fratello. A tredici anni, stando ai racconti fatti da ...

Gf 15 - la madre di Veronica Satti a Domenica Live : "Il padre - Bobby Solo - è una persona cattiva" (video) : Nella casa del Grande Fratello 15 c'è Veronica Satti, figlia del cantante Bobby Solo, che più volte ha dichiarato di non vedere suo padre da 15 anni. I due parlano Solo tramite avvocati, e oggi, per raccontare come sono andati i fatti, in studio a Domenica Live c'è stata ospite Mimma, la madre di Veronica, ex compagna di Roberto (Bobby Solo). prosegui la letturaGf 15, la madre di Veronica Satti a Domenica Live: "Il padre, Bobby Solo, è ...

Bobby Solo - parla la mamma di Veronica : “Ho paura di come possa reagire” : La versione di Mimma, mamma di Veronica, alla diatriba che vede contrapposta la figlia Veronica e l’ex compagno Bobby Solo. In settimana Bobby Solo aveva risposto attraverso un settimanale alla figlia Veronica Satti, neo concorrente del Grande Fratello che prima di entrare nella casa di Cinecittà aveva espresso il desiderio di ricongiungersi con il padre, che da 15 anni non vede. “Sono contento se mia figlia Veronica ottiene ...

MIMMA FOTI MAMMA DI VERONICA SATTI A DOMENICA LIVE/ "Bobby Solo? Sono andata via io - era possessivo e geloso" : MIMMA FOTI MAMMA di VERONICA SATTI a DOMENICA LIVE replica alle ultime parole di Bobby Solo che si è scagliato contro la figlia, oggi concorrente del Grande Fratello 15.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:11:00 GMT)

Mimma Foti mamma di Veronica Satti a Domenica Live/ Bobby Solo : "Ricongiungimento? Ridicolo" - replica dell’ex : Mimma Foti mamma di Veronica Satti a Domenica Live replica alle ultime parole di Bobby Solo che si è scagliato contro la figlia, oggi concorrente del Grande Fratello 15.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 14:52:00 GMT)

Bobby Solo attacca la figlia Veronica. Le dure parole! : Continua la guerra tra Bobby Solo e la figlia Veronica attualmente rinchiusa nella casa del Grande Fratello. Il cantante, stufo delle continue critiche mosse dalla sua discendente, la attacca duramente. Ecco le aspre parole che le rivolge! Da non credere! Veronica Satti, spesso ospite dei contenitori pomeridiani di Barbara D’Urso, ha sempre cercato di raccontare il suo dramma personale. Il padre, Bobby Solo è sparito dalla sua vita quando ...

'Grande Fratello - Veronica Satti ha un cellulare nella Casa'. Ecco l'audio che incastra la figlia di Bobby Solo : Veronica Satti potrebbe avere un cellulare nella Casa del Grande Fratello . Sarebbe un audio , che circola in queste ore sul web, a incastrare la figlia di Bobby Solo. 'Dopo te lo faccio vedere dal ...

La figlia di Bobby Solo si sfoga contro il cantante al Grande Fratello Video : #veronica satti, figlia del cantante Bobby Solo, è entrata nella casa del #Grande Fratello. La ragazza ha raccontato ai coinquilini della casa più spiata d'Italia, di non riuscire a capire come mai suo padre abbia interrotto tutti i rapporti con lei. Veronica ha raccontato a Lucia Bramieri che, da quando Bobby l'ha lasciata sola [Video], non riesce a trovare delle risposte esaustive per quell'abbandono. L'episodio risale a quando la Satti aveva ...

La figlia di Bobby Solo si sfoga contro il cantante al Grande Fratello : Veronica Satti, figlia del cantante Bobby Solo, è entrata nella casa del Grande Fratello. La ragazza ha raccontato ai coinquilini della casa più spiata d'Italia, di non riuscire a capire come mai suo padre abbia interrotto tutti i rapporti con lei. Veronica ha raccontato a Lucia Bramieri che, da quando Bobby l'ha lasciata sola, non riesce a trovare delle risposte esaustive per quell'abbandono. L'episodio risale a quando la Satti aveva Solo ...

VERONICA SATTI - GRANDE FRATELLO/ Bobby Solo tuona contro la figlia - ma il web è dalla sua parte : VERONICA SATTI, GRANDE FRATELLO 2018, chi è la figlia di Bobby Solo? Il primo scontro nella Casa con Luigi Mario per colpa del cognome... Favoloso!(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:50:00 GMT)

Veronica Satti - Grande Fratello/ Bobby Solo sbotta : "Si sta tentando di demonizzare un padre che non ha colpa" : Veronica Satti, Grande Fratello 2018, chi è la figlia di Bobby Solo? Il primo scontro nella Casa con Luigi Mario per colpa del cognome... Favoloso!(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:52:00 GMT)