BMW M2 Competition | la baby M4 ora ha 410 CV

(Di lunedì 23 aprile 2018) Il Salone dell’auto di Pechino porta in dote i primi fuochi d’artificio. La casa dell’elica ha calato, infatti, il primo asso, togliendo i veli, nelle scorse ore, alla nuova BMW M2. Quello che, fino ad ora, era stato da molti indicato come il più equilibrato, tra i modelli della serie M, guadagna, in questa variante, la bellezza di 40 CV. Il sei cilindri in linea TwinPower Turbo da 3,0 litri, che equipaggia anche le sorelle M3 ed M4, porta, così, la potenza complessiva della M2, a ben 410 CV (sono 431 per la M4 standard e 460 per la M4 CS), con 550 Nm di coppia disponibili tra i 2.350 e i 5.250 giri/minuto. Lapotrà essere equipaggiata sia con un cambio manuale a 6 rapporti, che con un M Dct doppia frizione a sette, con trazione unicamente posteriore. Per fare fronte all’incremento di potenza, i tecnici baversi hanno deciso di introdurre, ...