Bimba di 3 anni salvata con un mini-cuore artificiale

(Di lunedì 23 aprile 2018) L'incredibileggio di una bambina di soli 3è avvenuto a Roma il 2 febbraio presso l'Ospedale Bambino Gesù. La piccola era da molti mesi in lista per ricevere un trapianto dipoiché affetta da miocardiopatia dilatativa. Dopo moltissime lotte i medici sono riusciti ad ottenere uno speciale ed esclusivo permesso per entrare in possesso di unper poter salvare la vita della piccola. Un'operazione davvero incredibile dal momento che questo nuovo aggeggio pare sia ancora in via di sperimentazione negli Usa. Scopriamo tutti i dettagli dell'incredibile intervento.salva vita: com'è andato l'intervento? Un'operazione davvero incredibile quella che è avvenuta a Roma: una bambina ha usufruito di uninatura grande quanto una pillola ma che è riuscito a salvarle la vita. La piccola pompa cardiaca è stata progettata e realizzata in America ed ...