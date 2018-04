Bilancio di previsione | a Napoli consiglio comunale al lavoro di notte

Bilancio di previsione 2018 mai presentato : 13 Comuni del Bresciano rischiano lo scioglimento : Ci sono Ponte di Legno, Cigole, Edolo. Il prefetto ha dato loro 20 giorni di tempo per mettersi in regola

Il gruppo consiliare Costruiamo il Futuro prende posizione in merito all'approvazione del Bilancio di previsione approvato a Maida : Altre segnalazioni sono i rilievi mossi dai revisori dei conti in merito a documentazione non fornita per dare i parere necessari allo strumento contabile, così come l'assenza di dirette streaming ...

Consiglio Comunale - approvato nella notte Bilancio di previsione 2018-2020 : L'Aquila - Il Consiglio Comunale dell’Aquila ha approvato in nottata il bilancio di previsione 2018-2020. Il voto è avvenuto intorno all’1 e 30. A favore del provvedimento si sono espressi 19 consiglieri (la maggioranza composta dai gruppi di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con Salvini, Benvenuto Presente, L’Aquila Futura, Udc), contro 11 consiglieri (i gruppi di opposizione Pd, il Passo possibile, Articolo 1 per L’Aquila, ...

Via libera al Bilancio di previsione : Salvemini supera l'ostacolo più duro : ... 'Serve chiarezza, quel tabellone dice che esiste una maggioranza nuova quindi o sedete di qua, o sedete di là', E infine ha ammonito Salvemini: 'Oggi dopo questa vittoria politica del sindaco, fossi ...

Consiglio Comunale : si vota per il Bilancio di previsione : Claudio Gori - Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane La diretta streaming del Consiglio Comunale non sarà disponibile per l'implementazione di uno nuovo servizio che rientra tra le varie ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Civ Inps approva il Bilancio di previsione (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 15 marzo. Il Civ dell’Inps ha approvato il bilancio di previsione. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Civ - nel Bilancio di previsione Inps disavnzo da 7 - 5 miliardi : Il bilancio di previsione 2018 dell'Inps segna un disavanzo economico di esercizio pari a 7 miliardi e 581 milioni. Il bilancio di previsione è stato approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza e ...

Sì del Consiglio al Bilancio di previsione. Circa 400.000 euro di investimenti pubblici : Nella seduta di mercoledì 7 marzo il Consiglio Comunale di San Venanzo ha approvato il Bilancio per l'anno 2018. Nella previsione sono restate invariate dal 2011 tutte le tariffe relative ai trasporti ...

Milano. Il Bilancio di previsione 2018-2020 supera l’esame dell’Aula : Il Bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di Milano supera l’esame dell’Aula a Palazzo Marino. La delibera è stata approvata con 30

Montemurlo - nessun aumento previsto nel Bilancio di previsione 2018 : Dopo l'assegnazione di circa 3 milioni di euro di fondi europei nel giugno 2017 quest'anno partiranno i lavori del nuovo centro cittadino con la sistemazione della grande area a verde di fronte al ...

Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione triennale 2018/2020 : ... l'attenzione assidua e rigorosa alla spesa e una politica prudenziale nella costruzione delle previsioni. Sono stati confermati gli importi, i criteri e le aliquote già in vigore e che si erano ...

Sì al Bilancio di previsione. "Erano 20 anni che non si chiudeva in così breve tempo" : "Questo risultato è motivo di orgoglio per l'Amministrazione Comunale, che a soli due mesi dall'inizio dell'anno è riuscita a completare il più importante dei documenti contabili. Erano 20 anni che ...

Bilancio di previsione - disco verde del Consiglio Comunale : Nella seduta di martedì 27 febbraio , il Consiglio Comunale di Parrano ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 per quanto riguarda l'annualità 2018. Di seguito, in forma integrale, la ...

Approvato Il Bilancio di previsione 2018-2020 della Provincia di Parma : Il 21 marzo sarà quindi una giornata di resistenza civile contro la mafia, con testimonianze, dibattiti e spettacoli, e un corteo che toccherà alcuni luoghi simbolici della città: Piazza Carlo ...