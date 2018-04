Beyoncé e Solange cadono al Coachella | i social impazziscono

Beyoncé e Solange trasformano la loro caduta sul palco del Coachella in un momento EPICO : Piccolo fuoriprogramma per le sorelle Knowles The post Beyoncé e Solange trasformano la loro caduta sul palco del Coachella in un momento EPICO appeared first on News Mtv Italia.

Beyoncé e Solange cadono sul palco al Coachella 2018 tra le risate - scaletta e video dal secondo concerto : Beyoncé e Solange cadono sul palco al Coachella 2018 e scoppiano a ridere nel bel mezzo del concerto: la scena resterà tra le più iconiche del secondo live del Festival, se non altro perché ha rotto per un attimo quell'aura di perfezione che Queen Bey si costruisce intorno ad ogni grande concerto. Anche per la seconda performance a Indio, infatti, Beyoncé ha invitato sua sorella Solange ad unirsi ai ballerini sul palco per il suo concerto: ...

