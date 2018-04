Berlusconi | Molise rilancia centrodestra e boccia M5s al Governo

Molise : Berlusconi - centrodestra cresce - Fi prima lista : Roma,23 apr. (AdnKronos) – “La nostra coalizione cresce in modo importante, e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica. All’interno del centro-destra Forza Italia non soltanto si conferma la prima lista, ma, considerando l’apporto delle liste delle liste civiche i cui protagonisti sono totalmente riconducibili a noi, è in forte crescita rispetto al dato delle recenti elezioni ...

Molise : Berlusconi - avanti centrodestra unito - stop dilettantismo M5S : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Dal Molise parte un segnale nazionale importante: il centrodestra unito ha la capacità di raccogliere il consenso degli italiani per guidare le regioni ed il Paese. Il messaggio degli elettori è stato chiaro, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Friuli”. Lo scrive Silvio Berlusconi in una nota in cui commenta il risultato elettorale.Dal Cavaliere ...

Voto Molise - Silvio Berlusconi : M5S non credibili per un governo : "La nostra coalizione cresce in modo importante, e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica".

Molise : Bazzarello (Giovani Veneto) - dove ci sono Berlusconi e Fi è vittoria : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) – ‘dove ci sono Berlusconi e Forza Italia c’è vittoria! Congratulazioni a Donato Toma, nuovo Presidente del Molise!”, così il leader dei giovani amministratori di Forza Italia in Veneto Roberto Bazzarello, Vice-Presidente Anci Veneto Under 35 commentando la vittoria del centro-destra in Molise.‘Questo buon risultato dimostra che il lavoro del Presidente Silvio Berlusconi, di Forza ...

Molise come l’Ohio : Salvini festeggia - Berlusconi gongola - Di Maio riflette : «Sarò il presidente di tutti», dice senza troppa originalità Donato Toma, nuovo presidente del Molise. Il candidato del centrodestra, già presidente dell’Ordine dei commercialisti della Regione, ha vinto le elezioni di domenica sera nella Regione con il 44 per cento delle preferenze. E ha aggiunto, con una frecciatina che sembra diretta a Salvini: «Questo risultato farà capire ai nostri leader che il centrodestra non si spacca». Il leader ...

E adesso - dopo il voto in Molise? Più difficile lo strappo Salvini-Berlusconi : Il voto è forse un altro ostacolo sulla strada del governo nazionale. Forza Italia va ancora giù, ma resta davanti alla Lega: non era scontato

Elezioni Molise - sorride il centrodestra ma solo Berlusconi può davvero esultare : E' una vittoria netta, indiscutibile. Il risultato del Molise "farà capire ai nostri leader che il centrodestra è unito e non si può spaccare". Lo afferma all'Adnkronos il candidato di...

Molise - regionali : affluenza record alle 12 - le conseguenze su Salvini - Berlusconi - Di Maio e governo : alle 12 l'affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise è pari al 15,17%. I votanti sono stati 50.247 su 350mila totali e il dato è molto alto: alla stessa ora nelle consultazioni regionali ...

Berlusconi in Molise suona il bufù : Silvio Berlusconi, che sta trascorrendo la giornata nella regione del Molise che andrà al voto domenica, si è esibito nel piccolo centro di Casacalenda con un 'bufu', tradizionale tamburo che si suona ...

Berlusconi - Donato Toma : “Fuori dal Molise chi non è per bene” e lui : “Me ne vado?”. Poi il vaffa al M5s : Nell’ultimo comizio prima delle elezioni regionali in Molise (trasmesso in diretta da Radio Radicale) il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è salito sul palco con il candidato Donato Toma: “I molisani sono gente per bene, fuori la gente che non è per bene” ha detto quest’ultimo. Berlusconi ha risposto ironicamente: “Me ne vado?”. Poi si è lasciato andare ad un commento volgare sul movimento 5 stelle: ...

Silvio Berlusconi dal Molise : 'Centrodestra unito - Salvini resta il nostro leader' : Il giorno dopo lo tsunami che ha posto fine brutalmente all'incarico esplorativo di Elisabetta Casellati , Silvio Berlusconi si è presentato in Molise per chiudere la campagna elettorale prima delle ...

Berlusconi musicista folk - suona il Bufù durante il suo tour in Molise : Berlusconi musicista folk, suona il Bufu durante il suo tour in Molise Calorosa accoglienza per Silvio Berlusconi lungo le tappe del suo tour in Molise in vista delle elezioni regionale. Berlusconi si ...

SONDAGGI REGIONALI MOLISE E FRIULI VENEZIA GIULIA/ Toma avanti su M5s - incognita ‘frattura’ Berlusconi-Salvini : SONDAGGI Politici, risultati Elezioni REGIONALI MOLISE e FRIULI VENEZIA GIULIA: intenzioni di voto, il centrodestra in vantaggio ma c'è incognita frattura Salvini-Berlusconi. Toma davanti(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 16:49:00 GMT)