Berlusconi mette una pietra sopra il M5S | Non sono credibili per governare

Berlusconi scommette sull'asse con la Lega : "Non romperà il patto" : 'Non stiamo cercando un'interlocuzione politica col Pd, né ci sono segnali da parte loro. Se non si trova nessuna soluzione mi sembra inevitabile' tornare a votare. 'Però 'sarebbe un peccato', ...

Salvini contro Berlusconi : “Gioca a distruggere”. E si dice pronto a mettersi “a disposizione di Mattarella in prima persona” : Tra i due litiganti, il terzo fa un passo avanti. Anzi tre. Dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che si appella al Pd ribadendo la distanza dal M5s, Matteo Salvini rimescola le carte. E dal mazzo estrae se stesso: “Piuttosto che riportare al governo il Pd, faccio tre passi avanti io”, dichiara alla stampa durante la visita al Salone del Mobile a Milano, e mette in chiaro di essere pronto “a mettermi a disposizione ...

Governo - Gelmini : “Forza Italia non mette veti - altri facciano come noi”. “Passo indietro di Berlusconi? Non commento” : “Andremo uniti dal presidente Casellati con la convinzione che spetti alla coalizione arrivata prima il tentativo di formare un Governo: Forza Italia non mette alcun veto su nessuno, ma vuole un esecutivo lontano dai veti. E’ ora di formarlo un Governo: lo dobbiamo agli Italiani. Santanché ha chiesto un passo indietro a Berlusconi? Non commento”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera. L'articolo Governo, ...

Elisabetta Casellati - una Berlusconiana di ferro per mettere d’accordo Di Maio e Salvini : Tocca a Elisabetta Casellati provare a fare uscire l’Italia dallo stallo della crisi di Governo. La Presidente del Senato ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella l’incarico di un mandato esplorativo di 48 ore. Tradotto: dovrà parlare con i vari partiti e verificare se c’è una chance di trovare una maggioranza all’interno del Parlamento, tra Movimento 5 Stelle e centrodestra. L’INCARICO La Casellati, seconda ...

SFOOTING/ Di Maio - per favore - non dica più che "Berlusconi deve mettersi di lato"... : Il Cavaliere lo ha preso in parola. Come si è visto dopo le consultazioni al Quirinale: uno show da mimo al fianco di Salvini. E ora, raccontano i COMICASTRI, Silvio ci ha preso gusto(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 06:11:00 GMT)A QUIET PLACE/ Il film che va oltre l'horror per far riflettere su affetti e legami, di R. BernocchiREADY PLAYER ONE/ Il film di Spielberg pieno di "Easter Eggs", di B. Zampetti

Di Maio - Salvini e Berlusconi - non è più tempo per i giochi : mettetevi al lavoro : Più di un mese di stallo, con due consultazioni andate a vuoto e un appello di Mattarella non raccolto da nessun partito. I leader politici - Di Maio, Salvini, Berlusconi e Martina - non hanno portato avanti alcuna trattativa e non hanno fatto nessun passo avanti per la formazione del governo. Ma ora è arrivato il momento di fare sul serio e mettere da parte giochini, tatticismi e personalismi.Continua a leggere

Berlusconi : "Non sta certo al signor Di Maio dirmi quel che devo fare". Salvini : "Smettetela o si torna al voto" : "Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori. Io ho il dovere di rappresentare 5 milioni di cittadini che mi hanno confermato la loro fiducia, che credono nella nostra esperienza nei nostri valori e nei nostri programmi. Forza Italia va avanti unita e compatta intorno al suo leader, come è unito il centrodestra su un progetto politico e un programma con il quale ci ...

Così Salvini e Di Maio puntano a mettere Berlusconi nell’angolo : C’è aria di pre-accordo, perlomeno in casa 5 Stelle. Nelle dichiarazioni pubbliche si attaccano, si punzecchiano, ma poi, quando Matteo Salvini e Luigi Di Maio si telefonano trovano sempre un modo per ritrovare il sereno e stringere un’intesa. Come è successo ieri. I due hanno cambiato assieme, e improvvisamente, il nome del presidente della commis...

Luigi Di Maio - la frase rubata su Silvio Berlusconi : 'Matteo Salvini? Diamogli il tempo di commettere il parricidio' : In attesa del secondo giro di consultazioni al Quirinale, continua il gioco di posizionamento. Fari puntati, in primis, su Luigi Di Maio e Matteo Salvini , leader del M5s e della Lega, i due partiti ...

Governo - Centinaio (Lega) : “Inutile incontrarsi finché Di Maio metterà veti. Rapporto Lega-Berlusconi è solido” : Centinaio dà la sua lettura dell’inversione del calendario deciso da Mattarella: “Secondo me è il segnale che Mattarella ha fretta di chiudere”. E se il Capo dello Stato affidasse un mandato esplorativo all’ultimo che consulterà, cioè il Presidente del Senato Casellati? “Può darsi sia la volontà del Presidente della Repubblica di capire se si può iniziare a dare qualcuno la possibilità di poter capire se ci sono ...

Salvini : “M5s smetta di mettersi al centro del mondo” Di Maio : “Governo con Berlusconi-c.destra? Zero” : Salvini: “M5s smetta di mettersi al centro del mondo” Di Maio: “Governo con Berlusconi-c.destra? Zero” Il Molleggiato “invita” l’ex segretario Dem ad andare da Di Maio: “Al tuo posto: prenderei la bicicletta e, da solo, andrei a trovare il vincitore del 4 marzo e in religiosa umiltà gli direi: eccomi pronto al tuo fianco” Continua […]

Salvini : "M5s smetta di mettersi al centro del mondo" Di Maio : "Governo con Berlusconi-c.destra? Zero" : Il Molleggiato "invita" l'ex segretario Dem ad andare da Di Maio: "Al tuo posto: prenderei la bicicletta e, da solo, andrei a trovare il vincitore del 4 marzo e in religiosa umiltà gli direi: eccomi pronto al tuo fianco"

Mediaset a nozze con Sky - Berlusconi mette Premium nelle mani del vecchio nemico Rupert Murdoch : Alla fine Mediaset andrà a nozze con Sky. La partita politica è data per persa, quella giudiziaria, evidentemente, pure. E così la famiglia Berlusconi cerca di uscire una volta per tutte dalla trappola francese firmando una pace a sorpresa con lo squalo australiano Rupert Murdoch, nemico di vecchia data oggi salvatore della patria. Una vera e propria beffa. E non tanto per il cessate il fuoco tra due imprenditori anagraficamente sul viale del ...

Telecom - corsa per mettere all’angolo “l’aggressore di Berlusconi”. Prima che nasca un governo sfavorevole a Pd e Fi : Mentre nei palazzi della politica l’incertezza regna sovrana, nelle stanze dell’alta finanza c’è chi si muove come se i giochi fossero già fatti, scommettendo su un futuro governo in cui Pd e Forza Italia non avranno voce in capitolo. O almeno non abbastanza da poter minimamente riproporre gli effetti del Patto del Nazareno. Lo testimoniano tempi e modi del sacco in corso su Telecom Italia (Tim): all’indomani delle ...