Beni Stabili | Exane alza il target price

Borsa - Beni Stabili riammessa alle negoziazioni : Borsa Italiana comunica i nuovi orari per le azioni ordinarie e le obbligazioni di Beni Stabili che stamane erano state temporaneamente sospese d alle negoziazioni in attesa di comunicato. Gli ...

Borsa - Beni Stabili sospesa in attesa di nota : Tele Borsa , - Le azioni ordinarie e le obbligazioni di Beni Stabili sono temporaneamente sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato. Lo comunica Borsa Italiana nella sezione dedicata ai ...

Borsa - Beni Stabili sospesa in attesa di nota : Le azioni ordinarie e le obbligazioni di Beni Stabili sono temporaneamente sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato. Lo comunica Borsa Italiana nella sezione dedicata ai Comunicati Urgenti . ...

Beni Stabili - nel primo trimestre aumentano i ricavi da locazione : Teleborsa, - Dopo il via libera dei soci al bilancio 2017 Beni Stabili annuncia di aver archiviato il primo trimestre con ricavi di locazione in salita a 52 milioni di euro rispetto ai 50,9 milioni ...

Beni Stabili - nel primo trimestre aumentano i ricavi da locazione : Dopo il via libera dei soci al bilancio 2017 Beni Stabili annuncia di aver archiviato il primo trimestre con ricavi di locazione in salita a 52 milioni di euro rispetto ai 50,9 milioni dello stesso ...

Beni Stabili - via libera dei soci a bilancio 2017 e dividendo : Beni Stabili si avvia ad una chiusura in rialzo dello 0,49%, nel giorno in cui l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio dell'esercizio 2017, chiuso con un risultato netto ricorrente di 101,...