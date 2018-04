Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 27a giornata. Brescia sempre più grande con i Vitali. Christian Burn sempre in doppia doppia : Andiamo ad analizzare quali sono stati i migliori giocatori italiani della 27a giornata di campionato. Stefano Tonut: Venezia torna in testa al campionato dopo la vittoria di Sassari. Un’altra prova da grande squadra per i campioni in carica, con la guardia azzurra che mette a referto 14 punti in una partita da 19 di valutazione. Adesso mancano tre giornate alla fine e la Reyer si giocherà con ogni probabilità il primo posto ...

Reggio Emilia Torino/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live - Basket Serie A 27giornata - : diretta Reggio Emilia Torino Streaming video e tv: orario, risultato live del match di basket Serie A 27giornata. Ultimo treno playoff al PalaBigi.

Basket - Serie A : Brescia ferma Milano. Colpi esterni di Cantù - Venezia - Cremona - Avellino e Varese : Serie A Il calendario Il 27° turno del campionato di Serie A è tutto da gustare. Alle 12 la Reyer sbanca Sassari e aggancia provvisoriamente l'Olimpia, chiamata in serata a una trasferta delicata ...

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano in vetta. Brescia ferma l’Olimpia. Varese vince anche a Bologna : A tre giornate dal termine la Serie A ha una coppia al comando. La Reyer Venezia raggiunge in vetta alla classifica l’Olimpia Milano. I Campioni d’Italia in carica espugnano il campo della Dinamo Sassari per 92-84 grazie ad un’ottima prestazione di MarQuez Haynes ed Austin Daye, entrambi con 18 punti a referto. Venezia ha sfruttato la sconfitta dopo un tempo supplementare di Milano contro una straordinaria Brescia, che si ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Napoli pareggia i conti con Schio in semifinale : La Saces Mapei Givova Dike Napoli è ancora in corsa: in gara2 delle semifinali della Serie A1 di Basket femminile 2017-2018, la formazione campana è riuscita ad imporsi con il punteggio di 75-66 sul Famila Wuber Schio, grande favorita per la conquista del titolo. Vittoria importantissima, inoltre, perché maturata proprio in casa di Schio, al Palaromare: dopo due quarti equilibratissimi, l’equilibrio si è spezzato nel terzo parziale, in cui ...

Brescia Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1 - 27^ giornata) : diretta Brescia Olimpia Milano, Streaming video e diretta tv: orario e risultato live. Big match al PalaGeorge, la EA7 vuole avvicinare la vittoria della regular season in Serie A1(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:02:00 GMT)

Capo d'Orlando Avellino/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1 - 27^ giornata) : diretta Capo d'Orlando Avellino, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaSikeliArchivi. La Betaland finalmente ha chiuso la sua striscia di sconfitte(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 08:15:00 GMT)

Pesaro Cantù/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1 - 27^ giornata) : diretta Pesaro Cantù, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita. All'Adriatic Arena entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per centrare i loro obiettivi(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia fa sua gara-1 in rimonta contro Ragusa : Nella seconda semifinale dei Playoff Scudetto della Serie A1 la Reyer Venezia vince gara-1 contro la Passalacqua Ragusa per 76-70. Un successo arrivato in rimonta per le venete, che hanno fatto loro la partita grazie ad un ottimo ultimo quarto. Super protagonista della sfida in casa Reyer è stata Riquna Williams, autrice di una super doppia doppia da 33 punti ed 11 rimbalzi. Importantissimi per Venezia anche i 14 punti di Valeria De Pretto. A ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Schio vince agevolmente gara-1 di semifinale contro Napoli : Il Famila Schio si è aggiudicato gara-1 della semifinale dei playoff contro la Saces Napoli. Le venete hanno dato un’altra prova schiacciante di superiorità, accelerando dopo i primi 10′ e vincendo con un netto 72-57. La Serie, al meglio delle cinque partite, proseguirà domenica con il secondo episodio, in programma sempre al PalaRomare. Napoli ci ha provato a sorprendere Schio in partenza, affidandosi alle iniziative di Gemelos, che ...

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : big match Brescia-Milano - si accende la lotta playoff : Si entra ormai nella fase calda della stagione regolare della Serie A. Ultime quattro giornate che saranno decisive per la lotta al vertice, per i playoff e per la zona retrocessione. lotta AL VERTICE Sarà un turno di campionato davvero fondamentale per le posizioni più alte della classifica. Milano cerca la decima vittoria consecutiva e fa visita a Brescia. L’Olimpia è in testa con quattro punti di vantaggio sulla Germani, che ha davvero ...

Basket - Serie A 2018 : Reggio Emilia supera Cremona nel recupero del 23° turno e spera ancora nei play-off : Reggio Emilia pone fine all’emorragia di 4 sconfitte consecutive e supera (91-84) Vanoli Cremona nel recupero del 23° turno di Serie A, tenendo ancora accesa una flebile speranza per accedere ai play-off. Miglior realizzatore dell’incontro J.Wright con 23 punti a referto mente tra le fila di Cremona i migliori sono stati Sims e Johnson-Odom con 17 punti. Nel 1° quarto parte forte Della Valle con la prima tripla della serata (5-3 al ...