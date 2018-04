Baseball | Serie A1 2018 | tutto come da pronostico nella prima giornata

oasport

(Di lunedì 23 aprile 2018)dadel campionato di A1. Due vittorie per le favorite d’obbligo per un posto nei play off, vale a dire San Marino, Rimini e Bologna, e divisione della posta thrilling tra Nuova Città di Nettuno e Parma, che hanno dato vita ad una sfida a dir poco interessante al Borghese. Dieci valide per parte nel computo totale dei due incontri,partita si è assistito al testa a testa tra Richmond e Casanova. Il primo in 6.0 riprese in pedana ha subito 3 valide con 3 K all’attivo, è apparsouno che fa giocare molto la difesa e di fatto la sua sostituzione è coincisa con la svolta in positivo per gli ospiti. Casanova in 7.0 ha subito 2 valide con 9 K all’attivo, è più dominante del primo in pedana e ha dato l’impressione di essere un cliente scomodissimo per tutti.seconda partita a mettere la parola fine è stato Rodriguez (al nono sullo ...