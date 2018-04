Bardonecchia | migrante si perde sui monti cercando di raggiungere la Francia

MENTONE - MIGRANTE INCINTA TRASCINATA GIÙ DAL TRENO/ Video - secondo caso di tensione dopo Bardonecchia : MENTONE , MIGRANTE INCINTA e famiglia trascinati giù dal TRENO proveniente da Ventimiglia: Video Francia, la polizia agisce come nel caso di Bardonecchia . Insulti e grida in stazione(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 23:24:00 GMT)

Mentone - migrante incinta trascinata giù da treno/ Video Francia : polizia in stazione come a Bardonecchia : Mentone, migrante incinta e famiglia trascinati giù dal treno proveniente da Ventimiglia: Video Francia, la polizia agisce come nel caso di Bardonecchia. Insulti e grida in stazione(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:36:00 GMT)