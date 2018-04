Barbara d’Urso | telefono in Casa al GF 15? La risposta a Striscia

“Vuole portare via nostro figlio”. Dolore a Pomeriggio 5. L’amato ospite parla con il cuore in mano della fine della sua storia. Barbara d’Urso non riesce a crederci : “Non glielo devi permettere!” : La fine della loro storia ha lasciato i fan senza parole. Avevano avuto il loro primo figlio dieci mesi fa e adesso sembra che questa famiglia sia arrivata al capolinea. Nella puntata del 23 aprile di Pomeriggio 5, Pierpaolo Pretelli ha raccontato la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. Un momento di crisi molto, troppo, lungo ha fatto cadere a pezzi la loro relazione e adesso l’ex velino ha deciso di ...

“Cosa le hanno fatto”. Francesca Cipriani e quella frase choc sulla mamma. Ospite di Barbara d’Urso - l’ex naufraga spiega cosa è successo alla signora Rita dopo le ospitate a ”Domenica Live” : Francesca Cipriani, al suo ritorno in Italia, dall’Isola dei Famosi, sceglie Domenica Live per denunciare quanto accaduto alla madre, dopo aver partecipato ad alcune puntate della trasmissione condotto da Barbara D’Urso, che si è riservata di approfondire la questione. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi è stata Ospite della D’Urso e, come al solito, ha fatto lo show. È stata protagonista di una lite con Nino Formicola. ...

Grande Fratello 2018 : Barbara d’Urso rivela cosa succede nella puntata di stasera : Barbara D’Urso svela tutte le news sulla nuova puntata di Grande Fratello 2018, in onda stasera su Canale5 Barbara D’Urso svela cosa succede stasera nella nuova puntata di Grande Fratello 2018. La D’Urso rivela tutte le ultime news del caso in una intervista pubblicata oggi, lunedì 23 aprile, sulle pagine de Il Giornale. Intervistata, la […] L'articolo Grande Fratello 2018: Barbara D’Urso rivela cosa succede nella ...

Choc a Domenica Live - la confessione della Cipriani sconvolge. Ospite di Barbara d’Urso - a una settimana dalla fine dell’Isola dei famosi - la ex Pupa svela un segreto pesantissimo di uno dei naufraghi e in studio cala il silenzio assoluto. Terribile affronto per Carmelita : Una Domenica particolare, quella vissuta da Barbara D’Urso nella sua Domenica Live. La D’Urso ha ospitato in studio molti naufraghi de L’Isola dei famosi che avrebbero dovuto parlare della loro esperienza in Honduras. Ma le cose, si sa, non vanno mai come dovrebbero andare… E i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Per esempio, nella puntata di Domenica 22 aprile, si è partiti con il piede sbagliato: innanzitutto Karina Cascella ha svelato ...

GF 15 : la madre di Veronica entra in Casa? La proposta di Barbara d’Urso : Grande Fratello 15: la madre di Veronica Satti entra in Casa? La proposta a Domenica Live Ospite oggi a Domenica Live c’era la mamma di Veronica Satti, ex compagna di Bobby Solo. Invitata da Barbara d’Urso la signora si è presentata in studio per prendere le difese della figlia. Gli attacchi fatte da Bobby Solo in […] L'articolo GF 15: la madre di Veronica entra in Casa? La proposta di Barbara d’Urso proviene da ...

Grande Fratello - Barbara d’Urso : “Ho gli sms hot tra Simone Coccia e Lucia Bramieri” : Simone Coccia Colaiuta, noto per essere il fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane e concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, avrebbe fatto in passato delle avances a Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri e anche lei concorrente del GF15, spedendole una serie di messaggi hot. Questi messaggi, ha annunciato Barbara D’urso nel corso di Domenica Live mostrando una busta con il logo del Grande Fratello, verranno ...

“Faccia di m***”. Barbara d’Urso furiosa. A Domenica Live - l’Isola dei Famosi continua a creare scompiglio. Tra le naufraghe è odio - ma una esagera e Carmelita non ci sta : “Voglio scuse e spiegazioni!” : All’Isola dei Famosi abbiamo visto trionfare Nino Formicola, ma dietro di lui altro personaggi si sono fatti notare. In particolare Alessia mancini che da qualche tempo era rimasta nella retroguardia del vippame televisivo è tornata a nuova gloria. Dopo l’esperienza in Honduras per tutti i Famosi è iniziata una nuova stagione di ospitate e Barbara D’Urso rientra nel ‘pacchetto’. Nell’ultima puntata di ...

“Dov’è?”. Panico in diretta : la Cipriani non si presenta in studio a ‘Domenica Live’. Era il suo momento per l’intervista con Barbara d’Urso - ma non si trovava più. Poi la scoperta : Domenica Live, per la prima volta un bell’imprevisto in diretta. Per colpa di chi? Di Francesca Cipriani! L’ex naufraga, infatti, presentata da Barbara D’Urso, avrebbe dovuto fare il suo ingresso in studio dopo il video riassunto della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Qualcosa, però, durante la diretta è andato storto e dopo l’annuncio della conduttrice nessuno, in realtà, è entrato in studio. Dove era finita Francesca Cipriani? ...

Barbara d’Urso perde le staffe : a Domenica Live la sfuriata contro Alessia Mancini : Un colpo di scena inaspettato ha colto di sorpresa i telespettatori oggi durante Domenica Live. Alessia Mancini, ospite di Barabara d’Urso, si è dovuta all’improvviso difendere dalle accuse mosse nei suoi confronti da Elena Morali e Cecilia Capriotti. Secondo quest’ultime, infatti, la Mancini avrebbe denigrato dietro le quinte il programma di Canale Cinque, pronunciando nei camerini la seguente frase: “Non ho bisogno di stare qui rimaneteci ...

Domenica Live - Francesca Cipriani spiazza Barbara d’Urso : l’imprevisto in diretta : Francesca Cipriani spiazza Barbara d’Urso a Domenica Live: l’ex naufraga arriva in ritardo durante la diretta Francesca Cipriani oggi è stato letteralmente l’ospite più atteso di Domenica Live. L’ex naufraga, infatti, presentata da Barbara d’Urso, avrebbe dovuto fare il suo ingresso in studio dopo il video riassunto della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Qualcosa, però, […] L'articolo Domenica Live, ...

“Entrerà nella Casa”. Grande Fratello - scoop bomba. Si prevede una puntata scoppiettante - Barbara d’Urso gioca l’asso. Tutti gli indizi confermano la voce : il suo nome è di quelli davvero pesanti nel mondo dei reality… : Uno scoop che ha dell’incredibile. Verrebbe da dire anche: da un reality all’altro. Cioè: neanche si fa in tempo a finire l’Isola dei Famosi che ci si ritrova al Grande Fratello… Ebbene sì, avete capito bene. Spy, il magazine diretto da Massimo Borgnis e facente parte del Gruppo Mondadori (quindi dell’universo Berlusconi, di cui fa parte ovviamente anche Mediaset e dunque il GF) ha fatto sapere che Paola Di ...

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso su Valentina Vignali : “Ma guarda ‘sta cretina cosa cavolo ha fatto” : Valentina Vignali, giocatrice di basket e modella, ha postato su Instagram una storia nella quale lancia banconote da 50 e 100 euro. Il messaggio, secondo lei, era diretto a tutti quelli che piccola l’hanno presa in giro e non hanno creduto in quelle che avrebbe fatto nella vita. La cosa non è piaciuta per niente a Barbara D’Urso che durante la puntata di Pomeriggio5 ha redarguito la Vignali: “Mi sono detta ‘ma guarda sta ...

“Cretina!”. Barbara d’Urso su tutte le furie. A Pomeriggio Cinque la conduttrice perde il senno e si scatena contro l’ospite : il video che ha fatto scatenare Carmelita : Pomeriggio di fuoco a ”Pomeriggio Cinque”. La conduttrice Barbara D’Urso ha perso la calma e ha attaccato una delle sue ospiti in studio. Tutta colpa di un video pubblicato sull’account Instagram in cui la giovane mostra bigliettoni da cinquanta e cento euro e la frase ”Io in prima classe voi sempre scarse”, facendo riferimento alla classe del treno dove stava viaggiando. L’ospite presa di mira è ...