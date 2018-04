Banner of the Maid | l' RPG strategico cinese raggiungerà console e PC

Fan della serie a raccolta : The Banner Saga 3 e The Banner Saga Trilogy : Bonus Edition hanno una data di uscita : The Banner Saga è una di quelle serie che grazie a una qualità davvero notevole di ogni suo aspetto ma anche al crowdfunding è riuscita a far breccia nel cuore di tantissimi appassionati. Un particolare mix tra strategia a turni, elementi RPG, uno stile artistico notevole e una narrazione in grado di prendere strade differenti in base alle nostre decisioni che ora dovrebbe andare incontro alla propria conclusione grazie al terzo attesissimo ...

The Banner Saga 2 : vediamo il gioco in azione su Nintendo Switch : The Banner Saga 2 si mostra in azione su Nintendo Switch con un gameplay che arriva direttamente dal PAX East che si sta svolgendo a Boston proprio in questi giorni.Come riporta Nintendoeverything, il video mostra 12 minuti di gioco nel quale potremo farci un'idea di cosa andremo ad acquistare.Per chi non lo sapesse, The Banner Saga 2 è un gioco di ruolo dai toni epici nel quale continueremo l'avventura del capitolo precedente con un viaggio ...

The Banner Saga 3 : lungo video di gameplay con i primi 30 minuti di gioco : Il titolo di Stoic è un RPG strategico a turni dove la trama ha un'importanza cruciale nell'economia del gioco, quindi non siate tentati di avviare il video se non voleste spoiler di qualsiasi tipo. ...

The Banner Saga 3 : lungo video di gameplay con i primi 30 minuti di gioco : Stoic e Versus Evil hanno pubblicato un lungo video di gameplay con i primi 30 minuti di The Banner Saga 3, l'atteso capitolo finale della trilogia sviluppato dallo studio indipendente con sede ad Austin, Texas. Le sequenze iniziali del gioco sono state mostrate per la prima volta ad una platea di giornalisti in un evento a porte chiuse che si è tenuto nell'ambito della GDC 2018, e possiamo adesso mostrarvelo grazie ai colleghi di Eurogamer.net ...

The Banner Saga 3 - rilasciato un nuovo filmato da 30 minuti : In The Banner Saga 3 , i giocatori intraprenderanno il viaggio finale oltre le mura dell'Oscurità per attraversare un mondo totalmente diverso da quelli incontrati in precedenza nella serie. Il gioco ...

Nindies Showcase : The Banner Saga 3 - Lumines Remastered e tutti gli annunci dell'evento : Si è appena concluso il Nindies Showcase Spring 2018, l'evento di Nintendo tutto dedicato agli indie che ha visto andare in onda tantissimi annunci. Questi hanno riguardato alcune Remastered che arriveranno su Nintendo Switch, come quella del celebre Mark of the Ninja o quella di Lumines. Nel corso dello Showcase è stato rivelato che The Banner Saga 3 arriverà su Switch, poco dopo l'arrivo dei due precedenti capitoli della serie, anche se non è ...