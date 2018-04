Banca Generali | i conti del primo trimestre

Banca Generali - raccolta netta da inizio anno a 1 - 6 miliardi : Banca Generali ha realizzato a marzo una raccolta netta di 554 milioni di euro con un saldo da inizio anno di 1,57 miliardi . Nel mese, i flussi in soluzioni gestite e assicurative sono stati pari a ...

Banca Generali : Mediobanca dice outperform - titolo positivo in Borsa : Seduta positiva in Borsa per Banca Generali , +1,07% a 26,48 euro, che ha incassato la promozione di MedioBanca Securities che hanno alzato la raccomandazione a outperform dal precedente neutral. "La ...