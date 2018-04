“Avevo una vita stupenda | ora sono rovinata” Le tristi parole di questa ragazza

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 aprile 2018) Unache sembrava felice e priva di problemi di sorta, quella dibionda e sempre sorridente. Che si è trovata però di colpo a fare i conti con dei gravissimi problemi economici, costretta dall’ammontare di debiti alle spalle a lasciare l’appartamento dove viveva per tornare in fretta e furia a vivere dai genitori, incapace di arrivare a fine mese con le sue sole forze. A rendere virale la sua storia è però proprio il motivo di queste impreviste sciagure. Sì perché la protagonista di questo racconto, Georgina Childs, ha spiegato di aver speso oltre 13mila euro a causa dei matrimoni ai quali amici e amiche più stretti l’hanno inta nel giro di pochissimi mesi di distanza l’uno dall’altro. Per la precisione, la giovane si è trovata a dover presenziare nel ruolo a volte di semplice inta e in altri casi di testimone alla bellezza ...