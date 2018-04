Assunzioni MondoJuve 2018 | lavoro per 300 persone | tutte le info

Blastingnews

(Di lunedì 23 aprile 2018) Arrivano importanti aggiornamenti dal mercato delVIDEO piemontese ed in particolare dallo shopping center Mondo Juve, situato nella provincia di Torino. Secondo le ultime indiscrezioni di stampa, il centro commerciale iniziera' presto la ricerca di nuovo personale per via del proprio ampliamento, essendo partiti definitivamente i lavori di realizzazione del secondo lotto. Le nuove prospettive dipressoAl momento non è stata ancora registrata l'apertura ufficiale delle selezioni, ma restano evidenti le ricadute occupazionali VIDEO date dall'ampliamento dello shopping center. In particolare, il complesso si arricchira' di quattro nuove strutture, all'interno delle quali prenderanno luogo sia attivita' retail destinate alla vendita di merci che alla ristorazione. La creazione di nuovi posti didovrebbe pertanto coincidere con l'avanzamento dei ...