Arriva «Fly with the Host» di Thai Airways | voli a prezzi eccezionali per amare l’Oriente

Nathan Fillion in American Housewife nel ruolo di Mal Reynolds (foto) : Arriva il revival di Firefly? : Firefly è stato cancellato prematuramente quindici anni fa, ma Nathan Fillion non ha dimenticato la serie cult creata da Joss Whedon. L'attore di Castle apparirà nuovamente nei panni del protagonista Mal Reynolds per la sit-com American Housewife su ABC. Ad annunciarlo è stato il network Americano che per otto stagioni ha trasmesso la serie tv Castle. Nathan Fillion interpreterà se stesso in qualità di guest star in due episodi della sit-com. ...