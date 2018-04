Arrestato condannato per violenza sessuale

Foggia - condannato a 5 anni un ceceno Arrestato lo scorso luglio : “Terrorismo internazionale e istigazione alla jihad” : “Bisogna punire questi diavoli”, “Gli italiani sono peggio degli animali”, diceva alla moglie durante le loro telefonate. Eli Bombataliev, 38enne ceceno, era pronto a partire per il Belgio, accertarono le indagini che hanno portato al suo arresto nel luglio 2017. Dieci mesi dopo, il gup del Tribunale di Bari, Marco Galesi, lo ha condannato alla pena di 5 anni di reclusione per i reati di terrorismo internazionale di matrice islamica e ...

Terrorismo - 23enne italo marocchino Arrestato a Torino. “Fa parte di Isis” : era stato già condannato : È ritenuto autore del primo testo di propaganda dell’Isis in italiano. Era un personaggio noto agli investigatori dell’AntiTerrorismo perché tre anni fa aveva patteggiato una condanna a due anni per istigazione a delinquere con finalità di Terrorismo per la pubblicazione sul web di una serie di documenti dell’Isis. Da allora Elmahdi Halil, 23 anni, italo marocchino, era diventato oggetto di indagine e oggi è stato arrestato ...

Roma : Già condannato maltratta la moglie - Arrestato : La vittima è stata costretta a raggiungere una località protetta – Roma – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di un... L'articolo Roma: Già condannato maltratta la moglie, arrestato proviene da Roma Daily News.

Condannato a quattro anni e cinque mesi - era ancora a piede libero. Arrestato un uomo ad Appignano del Tronto : Importante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, che continuano il loro impegno a contrasto del crimine predatorio. Ad Appignano del Tronto, i Carabinieri della locale ...

Condannato a due anni il candidato grillino Arrestato a novembre : Fabrizio La Gaipa, oltre ad essere noto per la sua attività imprenditoriale , in quei giorni era anche al centro della cronaca politica in quanto primo dei non eletti nella lista del Movimento Cinque ...