Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo 2018 | l’Italia batte un colpo a Mosca Fossali

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Moroni e Fossali sesti a Mosca tra speed e boulder - ottavo Gontero : A Mosca (Russia) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. Secondo atto per il boulder, esordio stagionale per lo speed. speed (maschile) – L’iraniano Reza Alipourshenazandifar conferma di essere il più forte della specialità e si impone battendo in finale il russo Vladislav Deulin (5.82 a 6.87). Il 23enne persiano, l’anno scorso secondo in classifica generale, inizia la stagione nel ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : a Mosca torna lo speed - l’Italia punta in alto con Fossali e Gontero : Dopo l’esordio a Meiringen, la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva farà tappa a Mosca (Russia): nuovo appuntamento con il boulder dopo l’uscita in territorio elvetico ed esordio stagionale per lo speed. Si preannunciano delle gare molto avvincenti e appassionanti nel weekend del 21-22 aprile, la marcia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 entra sempre più nel vivo e l’occhio è già rivolto verso la combinata, il format che ...

TRENTO alla 66° edizione di Film Festival la pioniera dell'Arrampicata sportiva all'aperto sarà presente con "Climbing Iran" un documentario ... : Come la gravità porta all'uguaglianza", tra sport, condizione della donna in Medio Oriente e desiderio di uguaglianza. Nell'occasione saranno presentate le prime immagini di "Climbing Iran", ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Italia lontana nel boulder - si lavora per la combinata olimpica. Garnbret stellare : Nel weekend è iniziata la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. La nuova disciplina olimpica si avvicina a passi spediti a Tokyo 2020, la prima gara di Meiringen (Svizzera) era riservata esclusivamente al boulder, la specialità meno congeniale all’Italia. I risultati hanno purtroppo evidenziato le nostre carenze in questo settore ma gli azzurri stanno già lavorando per apporre i giusti correttivi: l’obiettivo è infatti quello ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Mosca. Debutta lo speed con Fossali e Gontero : Pietro Pozza, DT della Nazionale Italiana di Arrampicata sportiva, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa della Coppa del Mondo che si svolgerà a Mosca nel weekend del 21-22 aprile. Nella capitale russa andranno in scena il boulder (già visto a Meiringen) e lo speed (al debutto stagionale). L’Italia ha dimostrato di avere delle difficoltà nella prova più tecnica mentre nello speed ha delle carte buone da giocarsi come già visto ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Kruder e Nonaka vincono a Meiringen - italiani nelle retrovie : A Meiringen (Svizzera) si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, nuova disciplina olimpica. Si è ripartiti soltanto con il boulder. Al maschile grande sorpresa da parte dello sloveno Jernej Kruder (3t4 z 7 8) che riesce a conquistare la prima vittoria nel circuito a 27 anni precedendo il giapponese Tomoa Narasaki (2t4 z 3 7) e il russo Aleksei Rubtsov (2t4 1 z 5 3), rispettivamente secondo e terzo nella ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : la stagione riparte da Meiringen. L’Italia ci prova con Bombardi - Piccolruaz e Schenk : Nel weekend del 13-14 aprile comincerà la lunga stagione dell’Arrampicata sportiva, la nuova disciplina olimpica inserita nel programma a cinque cerchi già a partire da Tokyo 2020. Si riparte da Meiringen (Svizzera) dove andrà in scena la prima tappa della Coppa del Mondo, per l’occasione aperta soltanto al boulder. In terra elvetica andrà in scena una gara molto intensa con ben 250 atleti pronti a darsi battaglia e l’Italia ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Meiringen - si parte col boulder : Nel weekend del 13-14 aprile inizierà la lunga stagione dell’Arrampicata sportiva, nuova disciplina inserita nel programma a cinque cerchi e che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si riparte da Meiringen (Svizzera) con la prima tappa della Coppa del Mondo, per l’occasione riservata esclusiva al boulder. Pietro Pozza, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, ha diramato le convocazioni per il primo ...

Arrampicata sportiva - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : solo 20 posti - si gareggerà nella combinata! : L’Arrampicata sportiva è una delle nuove discipline inserite nel programma a cinque cerchi: lo sport climbing farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono stati definiti i criteri di qualificazione per questa prima storica volta. I due titoli (maschile e femminile) verranno assegnati attraverso la combinata, nuova specialità che rappresenta la fusione di boulder, lead e speed (si sommano i punti ottenuti nelle tre prove ...