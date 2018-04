Antitrust - multa a Fastweb per pubblicità ingannevole : L' Antitrust bacchetta Fastweb con una multa di 4,4 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica . "Nelle campagne pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in ...

Fastweb - multa Antitrust di 4 - 4 milioni per pubblicità ingannevole su fibra ottica : L’Antitrust ha multato Fastweb per 4,4 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica. Una sanzione “fotocopia” a quelle già emesse nei confronti di Wind Tre e Tim nelle scorse settimane, rispettivamente di 4,25 e 4,8 milioni. Secondo il Garante della concorrenza e del mercato, la società di telecomunicazioni “ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell’offerta, sui ...

Antitrust : bollettini ingannevoli a imprese - multa a A-286 Suarl : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – L’Antitrust, a conclusione della sua istruttoria, ha accertato una pratica commerciale scorretta nei confronti della società A-286 Suarl e ha deciso di sanzionarla con una multa da 500 mila euro. Lo rende noto l’Autorità in un comunicato. Sulla base degli accertamenti effettuati e di quanto indicato in numerose richieste di intervento pervenute a decorrere dal 12 giugno 2017, trasmesse dalla Guardia ...

Antitrust : bollettini ingannevoli a imprese - multa a A-286 Suarl (2) : (AdnKronos) – L’Autorità ha accertato che le specifiche modalità con cui A-286 Suarl realizza e veicola il proprio messaggio dal punto di vista grafico come dal punto di vista del contenuto e temporale “costituiscono espedienti che la società utilizza per condizionare indebitamente le imprese destinatarie di tale comunicazione, inducendole artatamente ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti ...

Wind Tre - multa Antitrust di 4 - 25 milioni per pubblicità su fibra ottica e traffico dati : “Condotta omissiva e ingannevole” : Pubblicizzava offerte che garantivano di poter navigare online con lo smartphone senza limiti (ma non era proprio così). E ometteva di indicare tutte le condizioni (e i limiti) della sua fibra ottica. Ora è intervenuta l’Antitrust, che ha multato Wind Tre Spa per 4,25 milioni di euro e ha definito “omissiva e ingannevole” la sua condotta. Secondo il Garante della concorrenza e del mercato, la società di telecomunicazioni ha ...

Antitrust : autonoleggio - a Oscar Rent multa di 300mila euro : Roma, 29 mar. , askanews, multa di 300mila euro da parte dell'Antitrust per la società di autonoleggio a lungo termine Oscar Rent, oggi attiva con il nome Xproject Cars Associated Loriga & Leila. Lo ...

Antitrust multa Moby e CIN su trasporti Sardegna : L'Antitrust bacchetta due società di trasporto merci per abuso di posizione dominante. L'Autorità ha sanzionato Moby e Compagnia Italiana di Navigazione , CIN, , società del gruppo Onorato, con una ...

Antitrust : multa 29 milioni a Moby e Cin su trasporti Sardegna : Roma, 23 mar. , askanews, - Maxi-multa da 29 milioni di euro da parte dell'Antitrust alle compagnie marittime Moby e Cin per abuso di posizione dominante nel trasporto merci verso la Sardegna. L'...

Traghetti - multa Antitrust da 29 milioni alla Moby e alla Cin di Onorato : “Abuso posizione dominante nel trasporto merci” : L’Antitrust ha sanzionato Moby e Compagnia Italiana di Navigazione, società del gruppo Onorato, con un’ammenda di 29 milioni di euro per aver abusato della propria posizione dominante in tre direttrici di trasporto marittimo di merci tra la Sardegna e l’Italia continentale in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Ue. Nel corso dell’istruttoria, nata dalle segnalazioni delle società di logistica Trans Isole e ...

Antitrust - multa di 4 - 8 milioni a Tim per pubblicità fibra ottica : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Telecom Italia Spa per pratica commerciale scorretta con una multa da 4,8 milioni per pubblicità ingannevole e omissiva sulle ...

