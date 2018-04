Annunciato il tour di Nina Zilli | biglietti in prevendita per Ti amo Mi uccidi

Piero Pelù ha Annunciato il suo ritorno sul palco : ecco le date del Warm Up Tour : Da maggio Piero Pelù sarà di nuovo in Tour sui palchi di tutta Italia! [arc id=”15021a3e-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] “Energia, energia, nuove idee e voglia di stare sempre con la mia Dea Musica. Stavolta coi Bandidos ma senza scordare mai i Litfiba. Ci vediamo in giro ragazzacci!”, con queste parole Piero ha annunciato ai fan il suo ritorno live. via GIPHY Piero Pelù sarà impegnato tutta l’estate con le date del Warm Up ...

Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin - 14 nuovi concerti da Roma a Treviso : tutte le date e i biglietti in prevendita : Dopo il successo della tournée primaverile, Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin per 2640. La cantante di Bassano del Grappa ha concluso domenica 15 aprile a Firenze il tour primaverile, ed ora è pronta per la nuova avventura live in programma per l'estate. Francesca Michielin ha Annunciato 14 nuovi concerti da nord a sud Italia per la seconda parte del 2640 tour, che tra marzo ed aprile ha registrato diversi sold out nei ...

Sfera Ebbasta ha Annunciato le date del Rockstar Summer Tour 2018 : Nel bel mezzo del suo Tour indoor che sta raccogliendo un successo dopo l’altro, Sfera Ebbasta ha annunciato le date dei concerti estivi. [arc id=”cb5b2cbc-10c9-11e7-bffd-a4badb20dab5″] A luglio e agosto il King della trap sarà di nuovo in giro per l’Italia con il Rockstar Summer Tour 2018. Scommettiamo che dopo questa notiziona la tua voglia di vacanza è aumentata a dismisura! Dai un’occhiata al calendario dei ...

Annunciato l’instore tour di Carmen Consoli per Eco di Sirene : tutti gli eventi firma copie : L'instore tour di Carmen Consoli per Eco di Sirene è finalmente ufficiale. L'artista ha infatti Annunciato tutti gli eventi firma copie nelle quali incontrerà i fan per l'autografo delle copie dell'album che andrà a rilasciare il 13 aprile del 2018. Il disco rappresenta la raccolta di alcuni dei brani che la cantautrice catanese ha pensato di portare durante l'ultimo tour strumentale che ha portato in giro per l'Italia e in Europa in una ...

Maneskin : Annunciato il tour autunnale : "Chosen", il loro primo inedito, presentato durante il programma, conta milioni di streaming e visualizzazioni ed è stato certificato platino. Le immagini del videoclip, ambientato nel corridoio di ...

Maneskin a Brescia e Padova - Annunciato a sorpresa il nuovo tour : Dopo aver scalato le classifiche con il loro primo inedito "Chosen", certificato disco di platino , sia il singolo che l'omonimo EP, pubblicati da Sony Music, , che ha raggiunto milioni di streaming ...

Fabrizio Moro ha Annunciato i concerti del tour 2018 : Sarà un’estate caldissima per Fabrizio Moro. Dopo il concerto evento allo Stadio Olimpico di Roma in programma il 16 giugno, il cantante di “Non mi avete fatto niente” partirà in giro per l’Italia con il suo tour 2018. via GIPHY Qui di seguito trovi i concerti annunciati fino ad ora: segnati quello più vicino a te! 13 luglio – Piazza Garibaldi – Cervia (RA)14 luglio – Piazza Loggia – Brescia16 luglio – Piazza degli Scacchi – ...

Annunciato il tour di Francesco De Gregori per il 2018 : info biglietti in prevendita : Il tour di Francesco De Gregori si chiamerà, semplicemente, tour 2018. Ad annunciarlo è il noto cantautore, che ha reso note le prossime date nelle quali sarà possibile ascoltare la sua musica live. Nei primi dettagli della scaletta da suonare, sussiste il carattere dell'imprevedibilità. Secondo quanto già dichiarato da Francesco De Gregori, nella setlist che l'artista ha deciso per la prossima tornata di concerti, sono previsti alcuni dei ...

Caparezza ha Annunciato le date del tour estivo : Dopo il tour indoor che ha registrato un sold out dietro l’altro, per Caparezza è già tempo di pensare alle nuove date estive. Kamehameha! #prisoner709tour #Acireale Un post condiviso da Caparezza (@fotoCaparezza) in data: Feb 16, 2018 at 10:00 PST Il cantante di “Ti fa stare bene” ha infatti annunciato le date dei concerti che lo porteranno di nuovo in giro per l’Italia nell’estate 2018. Apri ...

Annunciato l’instore tour di Nek Max Renga per il nuovo album dedicato al progetto del trio : L'instore tour di Nek Max Renga ha le sue date. I tre artisti sono pronti a incontrare i fan per la presentazione del disco che hanno voluto dedicare al tour congiunto, nel quale hanno racchiuso tutti i loro più grandi successi nei maggiori palasport italiani. I tre artisti rilasceranno il disco il prossimo 9 marzo, ma hanno già Annunciato quali saranno gli appuntamenti con i firma copie che hanno deciso per l'incontro con i fan. Si tratta ...

Annunciato il tour di Giuseppe Anastasi - da autore a interprete : biglietti in prevendita : Il tour di Giuseppe Anastasi è ufficiale. Colui che è più noto come autore che come interprete, ha deciso di scendere in campo e organizzare una tournée tutta sua nella quale andrà a supportare i brani del nuovo album rilasciato come solista. autore per Arisa ma anche per tanti altri esponenti della musica italiana, Giuseppe Anastasi ha raggiunto il mercato con un suo disco il 19 gennaio scorso, che ha voluto intitolare Canzoni ravvicinate ...