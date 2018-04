Andrea Nahles | la nuova promessa della socialdemocrazia tedesca

vanityfair

(Di lunedì 23 aprile 2018) Di certosperava in un inizio più semplice. Questa domenica un Congresso straordinario dei socialdemocratici l’ha eletta a capo del partito, ma giusto con il 66 per cento dei voti. Resta comunque la notizia storica, che anche i socialdemocratici, seppur con 18 anni di ritardo rispetto ai cristianodemocratici di Angela Merkel, abbiano ora a guidarli una donna. Masi era augurata un viatico migliore. A testimoniarlo la sua espressione alla lettura del risultato. Ma lei è abituata a combattere, e così per quanto dispiaciuta, il risultato non scalfisce la sua determinazione a compiere quello che ora come ora parrebbe quasi un miracolo: tirare fuori il partito dalle secche di quel 20 per cento che ha ottenuto nelle elezioni lo scorso settembre, a rimetterlo in piedi e, perché no, farne la locomotrice degli altri partiti socialdemocratici europei, che non se la passano ...