Andamento Future FTSE MIB del 23 04 2018 | ore 9 30

Andamento Future sul Petrolio del 20/04/2018 - ore 9.00 : Giornata cauta per il Petrolio , in perfetta sintonia con l' Andamento piatto del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a quota 68,26, evidenziando un timido -0,19% rispetto alla chiusura ...

Andamento Future sul Petrolio del 19/04/2018 - ore 9.00 : Giornata in moderato rialzo per il Petrolio , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con il derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 68,76, in recupero dello 0,45%, rispetto ...