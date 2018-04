Ancora tensione a Leroy Merlin | tir bloccati a Castelsangiovanni

Wannacry ha colpito Boeing. E non si sa Ancora l'estensione dell'infezione : Il 24 marzo l’azienda statunitense Boeing è stata colpita dal software malevolo Wannacry?, in grado di bloccare l’accesso ai dati dei computer fino a quando non si paga un riscatto. La notizia si è appresa da una nota scritta da Mike VanderWel, ingegnere capo del dipartimento per la produzione di aerei commerciali, nella quale si chiamano tutti gli uomini possibili a collaborare per mitigare l’effetto del virus. ...