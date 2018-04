Anche Biaggi sarà a Parigi con la Venturi

newsgo

: La cantante parla anche della fine della sua storia d'amore con Max Biaggi: 'Il mio cuore era rotto e l'unica soluz… - LiveSicilia : La cantante parla anche della fine della sua storia d'amore con Max Biaggi: 'Il mio cuore era rotto e l'unica soluz… - monicasavoretti : @MuchapichaGP @AleixEspargaro Che cosa 4....?? Gibernau, Melandri, Stoner, Marquez, Biaggi ... solo x ricordare i p… - alelu210 : @quaranta_vito @FormulaPassion Poi dovrebbe parlare con: Biaggi, Gibernau, Stoner, Lorenzo... e anche Pedrosa vah -

(Di lunedì 23 aprile 2018)con laCiMaxall’E-Prix di(in diretta sabato alle 16 su Italia 2) e farà parte del team. Non come pilota, certo, ma come ambasciatore della squadra monegasca impegnata nella settima tappa del campionato di Formula E. L’ex motociclista romano era sceso in …