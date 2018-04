Anagrafe Torino registra bimbo con due mamme | prima volta in Italia

Torino - registrato all'Anagrafe il figlio di due madri : è la prima volta in Italia : L'anagrafe di Torino ha registrato il figlio Italiano di due mamme, accogliendo la richiesta inizialmente respinta. E' il primo riconoscimento alla nascita del bimbo di una coppia omogenitoriale. Dopo ...

Torino - Appendino registra all’Anagrafe il bimbo con due mamme. La coppia : “Abbiamo scritto la storia” : «Il nostro Niccoló Pietro èil primo bimbo d’Italia con due mamme nato e riconosciuto in Italia fin dalla nascita, abbiamo scritto la storia»: Chiara Foglietta e la compagna Micaela Ghisleni sono raggianti all’uscita dal Comune dove la sindaca Chiara Appendino si è presa direttamente la responsabilità della registrazione. ...

Il comune di Torino dice no alla registrazione all'Anagrafe di un bambino con due madri : Il comune di Torino dice no al riconoscimento di Niccolò Pietro, concepito con la procreazione assistita in Danimarca, come figlio di due madri. Lo denuncia Chiara Foglietta, consigliera comunale del Pd di Torino, che oggi si è presentata con la compagna, Micaela Ghisleni, negli uffici dell'anagrafe per registrare il bambino nato lo scorso 13 aprile. Un problema, spiega il legale della coppia, avvocato Alexander Schuster, di vuoto ...

Diritti gay - Anagrafe di Torino dice no a trascrizione atto nascita di gemelli avuti in Canada da una coppia di uomini : No alla trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati in Canada da una coppia di uomini attraverso la gestazione per altri. Perché l’attuale vuoto normativo non consente di estendere il documento al genitore non biologico. Ma il caso, avvenuto a Torino, potrebbe aprire la strada a un ampliamento dei Diritti delle coppie dello stesso sesso. Palazzo Civico infatti ha interessato l’avvocatura di Stato chiedendo che fornisca ...