AMICI | BIONDO CONTRO HEATHER PARISI Video | “Ma stai zitta e fai la professionista” La

AMICI 2018 : comunicato stampa : Biondo è nei guai? : Resta teso il clima tra Biondo, l’allievo di Amici ed Heater Parisi. Dopo la discussione tra i due avvenuta in diretta durante la terza puntata, la produzione è intervenuta attraverso un comunicato stampa. Quali decisioni saranno prese? A voi scoprirlo! In seguito alla lite in diretta avvenuta tra la ballerina Heater Parisi ed il cantante Biondo, durante la terza puntata del talent show “Amici”, la produzione ha pensato bene di ...

AMICI - MAMMA BIONDO VS HEATHER PARISI/ "Linciaggio mediatico" - ma il web è dalla parte della showgirl : La MAMMA di BIONDO vs HEATHER PARISI, dopo la terza puntata del serale di AMICI 2018: “Sono basita, chieda scusa a mio figlio!”. Interviene la produzione Fascino(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:52:00 GMT)

AMICI 2018 - la madre di Biondo contro Heather Parisi : «Comportamento deplorevole. Ha associato mio figlio ad un reato di cyberbullismo» : Heather Parisi - Amici 2018 La terza puntata del Serale di Amici 2018 è stata caratterizzata principalmente dallo scontro verbale tra Heather Parisi e Biondo, dopo che la ‘commissaria’ ha accusato il cantante di barare perché utilizza nelle sue esibizioni l’autotune, strumento che ‘manipola’ la voce, andando a correggere eventuali errori o problemi di intonazione. La showgirl di Los Angeles ha così accusato ...

AMICI - la madre di Biondo : "Heather Parisi chieda scusa a mio figlio" : Le critiche di Heather Parisi a Biondo , concorrente di Amici, di fatto non sono state gradite dalla mamma del cantante che ha reagito mettendo nel mirino la showgirl: 'Sono rimasta, però, basita ...

AMICI 17 - madre di Biondo : la produzione difende Heather Parisi : Heather Parisi attaccata dalla madre di Biondo: Amici 17 la difende Nella puntata di Amici 17 andata in onda lo scorso sabato in diretta su Canale 5, lo scontro tra Biondo, il cantante del talent, e la giudice Heather Parisi, è andato avanti. Il tutto è iniziato da un’annotazione di Heather Parisi, la quale ha fatto notare che il cantante si avvaleva dell’uso dell’autotune, uno strumento elettronico per modificare la propria ...

AMICI - sulla lite Biondo-Parisi interviene la produzione : Solidarietà a Heather : La Fascino Pgt diffonde una nota ufficiale per mettere un punto alla querelle. Nelleultime ore, la mamma del ragazzo aveva scritto una velenosa lettera a Heather ParisiUn nuovo capitolo si aggiunge alla querelle tra Biondo e Heather Parisi. E stavolta sembra essere l'ultimo. Dopo lavelenosa lettera scritta dalla mamma del ragazzo alla giurata del talent show ("Sono rimasta basita dallinciaggio mediatico", si legge) adesso è la produzione del ...

AMICI 2018 - la mamma di Biondo replica con una lettera aperta alle accuse di Heather Parisi : “linciaggio mediatico” : Amici 2018, la madre di Biondo contro la showgirl americana Heather Parisi: “linciaggio mediatico”. Nell’ultima puntata di Amici il serale si è sviluppata una stuzzicante querelle tra la ballerina Heather Parisi e il rapper Biondo. Il ragazzo alunno di Amici il talent di Maria De Filippi non brilla certo per originalità, dal momento che imita le movenze e il look di Justin Bieber, che indubbiamente è l’idolo delle ragazzine. Amici 2018, la madre ...

AMICI - mamma Biondo vs Heather Parisi/ Fascino : “Attacchi social? Allievo estraneo - ma clima si rassereni” : La mamma di Biondo vs Heather Parisi, dopo la terza puntata del serale di Amici 2018: “Sono basita, chieda scusa a mio figlio!”. Interviene la produzione Fascino(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:19:00 GMT)

AMICI 2018 - polemica tra Heather Parisi e Biondo : interviene anche la produzione : Da Amici di Maria De Filippi precisano: “Massima solidarietà ad Heather Parisi per gli attacchi. Biondo estraneo ai fatti” Sull’ultima polemica che vede protagonisti Biondo ed Heather Parisi interviene anche la produzione di Amici. Ecco la nota integrale diffusa dal programma di Canale5: “La produzione Fascino pgt – scrivono dalla trasmissione in un comunicato stampa […] L'articolo Amici 2018, polemica tra ...

AMICI 17 - la produzione : "Massima solidarietà a Heather Parisi per gli attacchi sui social da sedicenti fans di Biondo" : Clima incandescente dietro le quinte del serale di Amici 17. Heather Parisi, tra i membri della commissione esterna di questa edizione, è stata presa duramente di mira, sui social, da pseudofan di Biondo, perché, assieme alla figlia, ha ammesso di non apprezzare particolarmente il rapper della squadra Bianca che, a suo dire, non spicca per intonazione e carisma.prosegui la letturaAmici 17, la produzione: "Massima solidarietà a Heather ...

AMICI 17 : Heater Parisi attacca duramente Biondo in puntata - la replica della mamma del rapper romano : La madre di Biondo scrive una lettera alla showgirl: "Basita per aver assistito al linciaggio mediatico a cui lei ha sottoposto mio figlio".

AMICI 2018 : solidarietà della produzione a Heater Parisi per gli attacchi dei fan di Biondo : Biondo - Amici 2018 La produzione di Amici, Fascino Pgt, desidera esprimere la massima solidarietà a Heather Parisi in merito agli attacchi personali da lei ricevuti sui suoi profili social da parte di sedicenti fans dell’artista conosciuto come Biondo (clicca qui per sapere cosa è successo in puntata). Vogliamo in particolare precisare che Biondo è evidentemente estraneo ai fatti, come già sottolineato da Maria De Filippi durante la diretta di ...

LA MAMMA DI BIONDO VS HEATHER PARISI/ Serale di AMICI : “Chieda scusa!” - la ballerina si gode il relax… : La MAMMA di BIONDO VS HEATHER PARISI, dopo la terza puntata del Serale di Amici 2018: “Sono basita, chieda scusa a mio figlio!”, parole forti, la ballerina replicherà?(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:50:00 GMT)

AMICI 17 - la madre di Biondo scrive a Heather Parisi : "E' un linciaggio mediatico" : Heather Parisi non le ha mandate a dire al rapper Biondo durante l'ultimo serale di Amici accusandolo di imbroglio per aver usato il cosiddetto 'auto-tune', ovvero il metodo che permette al cantante di nascondere le probabili stonature che può avere durante un'esibizione. La ballerina senza mezze misure si è rivolta al rapper così: Tu non canti! Stai ammettendo di non saper cantare usando una macchinetta che ti rende intonato! Mi hai ...