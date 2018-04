Amici 2018 | la madre di Biondo asfalta Heater Parisi!

Amici 2018 - anticipazioni stasera 21 aprile : gli ospiti e gli eliminati : Le anticipazioni di stasera 21 aprile di Amici 2018 non possono che concentrarsi su Valentina: sarà importante scoprire cosa succederà alla ballerina soprattutto per capire se ci sarà o meno qualche eliminazione. Come sempre, ci teniamo a sottolineare che in alcuni casi non si tratta di vere e proprie anticipazioni sulla puntata, visto che il programma è in diretta; sono più che altro delle indicazioni su ciò che succederà, una specie di linea ...

Amici 2018 anticipazioni sabato 21 aprile : nessun eliminato? Ecco perchè : Cosa succederà sabato 21 aprile ad Amici 2018? Le anticipazioni del Serale sono sempre richiestissime, ma noi siamo costretti a rispondere ogni volta, ai tanti che ce lo domandano sulle nostre pagine Facebook, che essendo il programma in diretta, quest'anno non è possibile scoprire in anticipo chi verrà eliminato nella puntata, né la squadra vincitrice. Ed è ancor più difficile immaginare e fare ipotesi in questa 17esima edizione, perché gli ...

ALESSIA PRETE/ Amata nella Casa stringe Amicizia con Valerio Logrieco (Grande Fratello 2018) : ALESSIA PRETE è riuscita ad attirare gli sguardi maschili al Grande Fratello 2018. Ha stretto amicizia con Valerio Logrieco e sembra essere Amata nella Casa(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:09:00 GMT)

Angelo Sanzio - il Ken italiano/ Confessione shock : "avances dai padri dei miei Amici" (Grande Fratello 2018) : Angelo Sanzio, meglio noto come il ken umano, nella casa del Grande Fratello 2018 è già una star; sui social, però, la sua presenza nel reality di Mediaset non è vista di buon occhio...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 08:33:00 GMT)

Amici 2018 - IRAMA VINCITORE TERZA PUNTATA/ Nessun eliminato - il cantautore conquista tutti : il gesto per Einar : Nella TERZA PUNTATA del serale di AMICI 17, non ci sono stati eliminati. Quante polemiche durante la serata e che intesa di ballo tra Belen Rodriguez e Diego Armando Maradona.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:25:00 GMT)

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.55%) - Ballando 20.3% : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.43 alle 0.45 – ha conquistato 3.657.000 spettatori pari al 19.7%. Nel dettaglio l’anteprima Ballando Tutti in Pista ha raccolto 4.100.000 spettatori e il 18.8%, a seguire il programma ha ottenuto 3.500.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria ...

Amici 2018 - terza puntata serale : Heather Parisi attacca Biondo! : Nella terza puntata di Amici, Rudy Zerbi non ci sta alle critiche sollevate da Heather Parisi verso Biondo: la ballerina non approva la scelta del ragazzo sull’uso dell’autotune. Anche Ermal Meta è dello stesso parere e dice che usarlo in puntata è come usare il doping. Rudy Zerbi perde le staffe ed è lite in diretta! La lite tra Heather Parisi e Rudy Zerbi, su Biondo è scattata quasi alla fine del ...

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.55%) - Ballando 19.66% : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.43 alle 0.45 – ha conquistato 3.657.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle 21.11 alle 0.59 – ha raccolto davanti al video 3.792.000 spettatori pari al 21.6% di share. Amici di Maria De Filippi Buonanotte – ...

