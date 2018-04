Amici 17 | madre di Biondo | la produzione difende Heather Parisi

Amici 17 - la madre di Biondo scrive a Heather Parisi : "E' un linciaggio mediatico" : Heather Parisi non le ha mandate a dire al rapper Biondo durante l'ultimo serale di Amici accusandolo di imbroglio per aver usato il cosiddetto 'auto-tune', ovvero il metodo che permette al cantante di nascondere le probabili stonature che può avere durante un'esibizione. La ballerina senza mezze misure si è rivolta al rapper così: Tu non canti! Stai ammettendo di non saper cantare usando una macchinetta che ti rende intonato! Mi hai ...

La madre di Biondo attacca Heather Parisi dopo la lite ad Amici : “Sono basita - deve scusarsi con mio figlio” : dopo la movimentata puntata di Amici di sabato 21 aprile, la madre di Biondo attacca Heather Parisi: tramite una lettera aperta, Maria Assunta Pizzoli si esprime su quanto accaduto durante il terzo serale di Amici. Sabato sera, un fiume di polemiche per Biondo, cantante della squadra Bianca ad Amici: il concorrente si è esibito servendosi dell'auto-tune, strumento che permette di migliorare le performance dei cantanti. La scelta è stata ...

Amici 2018 : la madre di Biondo asfalta Heater Parisi! : Continuano le polemiche ad Amici 2018. Durante la terza puntata Heater Parisi ha accusato Biondo di essere sleale come cantante nei confronti degli altri allevi. La madre del ragazzo dei bianchi attacca la Parisi e la asfalta con dure parole! Quasi alla fine della terza puntata del talent show “Amici 2018“, sul palcoscenico virtuale, si è esibito Biondo, cantando la canzone inedita “Dejavu”. Heater Parisi seduta tra la ...

Heather Parisi - scontro ad Amici con Biondo. La rabbia della madre : «Chieda scusa a mio figlio» : Lo sfogo della mamma. «Innanzi tutto le esprimo piena solidarietà riguardo la disgustosa aggressione verbale ricevuta da sua figlia. Sono rimasta, però, basita quando ho assistito...

Heather Parisi - scontro ad Amici con Biondo. La rabbia della madre : 'Chieda scusa a mio figlio' : Lo sfogo della mamma. 'Innanzi tutto le esprimo piena solidarietà riguardo la disgustosa aggressione verbale ricevuta da sua figlia. Sono rimasta, però, basita quando ho assistito al linciaggio ...

Einar sente la madre e piange ad Amici 17 : interviene Maria De Filippi : Amici 2018, Einar sta male per la mamma: Maria De Filippi lo consola Einar ha visto oggi ad Amici 17 il video messaggio della mamma, che lo gettato nello sconforto. Maria De Filippi, in collegamento con la Casetta dei Blu via telefono ha cercato di consolarlo. Oxana, mamma del cantante che non vede il figlio da mesi, ha voluto dirgli che là nel loro paese stanno tutti bene e che lei è orgogliosa del percorso che ha fatto nella scuola. Infine ...

FILIPPO DI CROSTA/ Chi è? La morte della madre e Il riscatto con la danza (Amici 2018) : FILIPPO Di CROSTA, il ballerino della Squadra Bianca non è apprezzato da Veronica Peparini e Alessandra Celentano: lo metteranno in difficoltà? (Serale Amici 2018).(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:37:00 GMT)

Scontro a Domenica Live tra Cecilia Capriotti e la madre di Marco Ferri : sotto i riflettori - l'Amicizia tra Marco e Jonathan : ROMA - Scontro a Domenica Live tra Viviana Tirelli , madre di Marco Ferri , eliminato dall'Isola dei Famosi, e Cecilia Capriotti . A far discutere, alcune dichiarazioni rilasciate da Cecilia Capriotti:...