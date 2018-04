blogo

: Amici 17, la madre di Biondo scrive a Heather Parisi: 'E' un linciaggio mediatico' - IncontriClub : Amici 17, la madre di Biondo scrive a Heather Parisi: 'E' un linciaggio mediatico' - FabianoAmbu : It Space, è stata una scelta coraggiosa, portata avanti con grandi difficoltà, grazie al sostegno degli amici, di R… -

(Di lunedì 23 aprile 2018)non le ha mandate a dire al rapperdurante l'ultimo serale diaccusandolo di imbroglio per aver usato il cosiddetto 'auto-tune', ovvero il metodo che permette al cantante di nascondere le probabili stonature che può avere durante un'esibizione. La ballerina senza mezze misure si è rivolta al rapper così: Tu non canti! Stai ammettendo di non saper cantare usando una macchinetta che ti rende intonato! Mi hai anche chiamata hater, che vuol dire odiare/odiosa. Mia figlia è stata minacciata di essere picchiata a sangue dai tuoi fan, perché lei ha espresso a me che non gli piacevi perché non sai cantare.prosegui la lettura17, ladi: "E' unmediatico" pubblicato su Gossipblog.it 23 aprile 2018 13:26.