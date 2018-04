Amici 17 | Heater Parisi attacca duramente Biondo in puntata | la replica della mamma del

Amici 2018 : solidarietà della produzione a Heater Parisi per gli attacchi dei fan di Biondo : Biondo - Amici 2018 La produzione di Amici, Fascino Pgt, desidera esprimere la massima solidarietà a Heather Parisi in merito agli attacchi personali da lei ricevuti sui suoi profili social da parte di sedicenti fans dell’artista conosciuto come Biondo (clicca qui per sapere cosa è successo in puntata). Vogliamo in particolare precisare che Biondo è evidentemente estraneo ai fatti, come già sottolineato da Maria De Filippi durante la diretta di ...