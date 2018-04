Ambiente | le Tre cime di Lavaredo vincono l' Obiettivo Terra 2018

Ambiente - la Regione stanzia tre milioni nel 2018 per bonificare le aziende dall'amianto : Un ruolo importante è stato svolto dalle numerose iniziative regionali di finanziamento destinate sia al mondo produttivo che alle pubbliche amministrazioni. Negli ultimi 15 anni la Regione , ...

Ambiente : stress da calore - morto un terzo della Grande Barriera Corallina australiana : Secondo una ricerca internazionale pubblicata su Nature, condotta da Terry Hughes, direttore dell’ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, i coralli della Grande Barriera Corallina australiana hanno una tolleranza allo stress da calore più bassa rispetto a quanto ritenuto finora e ciò contribuisce a cambiamenti permanenti nel mix di specie in alcune aree incontaminate. Lo studio ha indagato sulla connessione fra il livello di ...

Ambiente Trentino : “Bene il controllo dei cinghiali” : “Apprendiamo con soddisfazione che il Comitato faunistico provinciale ha approvato una nuova disciplina per il controllo del cinghiale nella Provincia di Trento su proposta dell’assessore Dallapiccola a seguito della presentazione del ddl 183, riguardante ‘Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 per limitare l’espansione dei Cinghiali’, d’iniziativa dei consiglieri Giovanazzi, Tonina e ...

Ambiente & Salute : oltre il 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata : L’Health Effects Institute ha condotto uno studio su larga scala, concludendo che oltre il 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata. E’ emerso in particolare che sono i Paesi in via di sviluppo a sopportare e conseguenze peggiori, in quanto fanno registrare altissimi livelli di smog e aria contaminata, sia dentro casa che fuori. Le nazioni più industrializzate invece di recente hanno registrato miglioramenti. Solo nel ...

Scoperto l’enzima mangia-plastica - potrebbe salvare l’Ambiente. Modificato per caso in laboratorio - ecco com’è andata : Ricercatori britannici e americani hanno Scoperto un enzima capace di distruggere la plastica, che potrebbe quindi contribuire a risolvere il problema globale dell’inquinamento legato a questo materiale. La ricerca è stata condotta da ricercatori della Portsmouth University e dal laboratorio nazionale per le energie rinnovabili del ministero dell’Energia statunitense. Gli studiosi hanno concentrato gli sforzi su un batterio che era stato ...

Ambiente : assessori Verona - allargare il Mobility Day oltre la città : Verona, 17 apr. (AdnKronos) – Il Mobilty Day potrebbe allargarsi ai 18 Comuni dell’area metropolitana, che li vedrebbe a fianco dell’Amministrazione con azioni mirate e condivise per la seconda edizione dell’iniziativa, che ripartirà in autunno.Ha avuto esito positivo il primo incontro tra l’Amministrazione e 12 referenti del Piano di azione e risanamento della qualità dell’aria (ne fanno parte i 18 Comuni ...

Spazio ai detriti : nuovi programmi per salvaguardare l’Ambiente terrestre e orbitale - da Envisat al Palazzo Celeste : Il problema dei rifiuti spaziali sta avendo sempre più risonanza nelle agende delle agenzie spaziali di tutto il mondo. A livello europeo, l’ESA (Agenzia Spaziale Europea), sta attuando una pianificazione a lungo termine per diminuire il numero di detriti nello Spazio, con lo sviluppo del progetto e-Deorbit. La missione – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – fa parte dell’iniziativa Clean Space, che ha l’obiettivo di ...

Giornata Mondiale dell'Acqua LegAmbiente e Altreconomia presentano il dossier : "Acque in bottiglia. Un'anomalia tutta italiana" : ... 206 litri annui, , che fanno dell'Italia il primo Paese in Europa e il secondo nel mondo , dietro solo al Messico, per consumo di acqua imbottigliata, stando a i dati forniti da Censis. A riportare ...

Tappa a Vercelli per il Treno Verde di LegAmbiente e Ferrovie dello Stato Italiane : ... Feliciano Corbelletti, Deputy Northern Western Area Enel Greenpower, Gian Piero Godio, Presidente del Circolo di Legambiente del Vercellese, Angelo Tartaglia, Docente del Dipartimento di Scienza ...

Rifiuti - 200mila tonnellate raccolte e una differenziata di oltre il 65% : la friulana NET Spa chiude il 2017 sostenendo l’Ambiente : Circa 200 mila tonnellate di Rifiuti gestiti, una quota di raccolta differenziata che supera il 65% e tariffe tra le più basse d’Italia. Sono i dati raggiunti da NET Spa, la più grande azienda pubblica attiva nell’igiene ambientale in Friuli Venezia Giulia, nel corso del 2017 con un servizio capillare che ha interessato 86 Comuni delle province di Udine e Trieste e servito una popolazione di oltre 308mila abitanti. Anche per l’anno scorso, ...