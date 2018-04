Amazon sta progettando un robot per la casa - scrive Bloomberg : Amazon è al lavoro per sviluppare il suo primo robot per la casa, secondo le fonti consultate da Bloomberg, di solito bene informate sui futuri progetti dell’azienda statunitense. Non ci sono molti altri dettagli sul progetto: si sa che per The post Amazon sta progettando un robot per la casa, scrive Bloomberg appeared first on Il Post.

Lorena Bobbit - tagliò il pene al marito 25 anni fa : ecco com'è oggi - protagonista di una serie su Amazon Prime Video : Era il 1993 e il gesto della ecuadoregna fece il giro del mondo. Ora, 25 anni dopo l'evirazione, la Bobbit torna strettamente d'attualità: il regista Jordan Peele , con la sua casa di produzione ...

La serie LG SmartThinQ si arricchisce del supporto a Google Assistant e Amazon Alexa : L'intelligenza artificale di Google Assistant e Amazon Alexa sbarca sui vari prodotti della serie LG SmartThinQ.

Contro Amazon un ordine esecutivo di Donald Trump : "Verificare le finanze del servizio postale USA" : Il presidente decide la costituzione di una task force perche' faccia una valutazione esatta dello stato delle finanze del servizio postale. Valutazione alla quale potrebbe seguire una revisione dell'accordo proprio con il colosso del commercio online, allo scopo di far pagare alla creatura di Jeff Bezos piu' tasse

Festa della mamma 2018 : 20 idee regalo per tutte le età - in offerta su Amazon : La prima volta che nel nostro Paese si festeggiarono le mamme in un giorno preciso fu nel 1957. Lo decise un prete di Tordibetto, vicino ad Assisi: Don Otello Migliosi scelse la seconda domenica di maggio. In Italia, quest'anno la domenica giusta sarà il 13. Non è così in tutto il resto del mondo. In Norvegia ad esempio hanno già fatto tutto la seconda domenica di febbraio. In Bosnia ed Erzegovina, in Serbia, Albania ...

The Terror : l'intera stagione della serie Amazon disponibile in Italia prima che in USA : Se vuoi seguire questa e altre serie, oltre a film ed altre novità in streaming iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Amazon conquista Il Signore degli Anelli sarà la serie tv più costosa mai realizzata - TV/Radio - Spettacoli : Se quello che conta è il risultato, Amazon ce l'ha fatta: ha strappato a Netflix e Hbo i diritti per portare Il Signore degli Anelli dal grande schermo alla tv, per trasformare la trasposizione ...

Il Signore degli Anelli la serie tv Amazon ha un costo stimato di 1 miliardo e 5 stagioni previste : La serie tv de Il Signore degli Anelli che Amazon si prepara a realizzare farà sicuramente e decisamente la storia della serialità (e della televisione anche se in fondo televisione non è) globale. Una produzione mastodontica, costosa, che sarà rilasciata contemporaneamente in tutto il mondo (sono oltre 200 i paesi in cui attualmente è presente Amazon Prime Video), il cui impatto sarà misurato in termini di abbonamenti, di conversazioni ...

Rocco Schiavone - Sotto copertura e I bastardi di Pizzofalcone tra le fiction Rai su Prime Video grazie all'accordo con Amazon : ... grazie al recente accordo tra Rai e Amazon, alcuni dei più amati e famosi prodotti televisivi e cinematografici italiani saranno disponibili anche sul catalogo del servizio di streaming del colosso ...

Amazon Prime acquista i diritti de Il Cacciatore : tutto pronto per una seconda stagione : La Rai colpisce ancora e grazie alla partecipazione a Canneseries è riuscita a piazzare colpi importanti: Amazon Prime acquista i diritti de Il Cacciatore, The Hunter, con Francesco Montanari. Questa è la notizia del momento che non solo rende orgogliosi i vertici Rai ma anche il suo pubblico e chi ha lavorato tanto per permettere alle produzioni italiane di sbarcare all'estero. La notizia è stata battuta qualche ora fa dal sito di settore ...

Amazon Gaming Week : da questa notte tanti sconti su hardware e videogiochi ogni giorno diversi : Nuova primavera e quindi, anche, nuova Amazon Gaming Week che, come s'intuisce dal nome, sarà un'intensa settimana durante la quale il famoso store online Amazon metterà in sconto tantissimi prodotti dedicati al mondo del Gaming!

Ma Amazon è davvero una frode per il fisco e il sistema postale americano? : Un articolo di Axios racconta come lui in realtà sia legato alla buona vecchia economia del retail, dell'immobiliare e dei consumi nei negozi e nei centri commerciali. 'Un'economia anni 50'. Questo ...