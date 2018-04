Altri furbetti del cartellino | 6 dipendenti comunali andavano in piazza durante l' orario

ilgiornale

: RT @collamaurizio1: @Valerio_Scanu @meconiida spero Daniele molto più bravo...trovo gli altri 'FURBETTI' chi vuol capire capisca - GABRIELLAMARA2 : RT @collamaurizio1: @Valerio_Scanu @meconiida spero Daniele molto più bravo...trovo gli altri 'FURBETTI' chi vuol capire capisca - JustinevMara : RT @collamaurizio1: @Valerio_Scanu @meconiida spero Daniele molto più bravo...trovo gli altri 'FURBETTI' chi vuol capire capisca - mimmos9 : RT @collamaurizio1: @Valerio_Scanu @meconiida spero Daniele molto più bravo...trovo gli altri 'FURBETTI' chi vuol capire capisca -

(Di lunedì 23 aprile 2018)delimpiegati statali che si occupano dei fatti loro nelle stesse ore in cui risultano presenti in ufficio. Al Comune di Cosoleto, paesino in provincia di Reggio Calabria, alcuniavevano l'abitudine di stare ina chiacchierarel'di lavoro. Sei di loro sono stati scoperti dalla Procura di Palmi e ora devono difendersi da accuse che vanno dalla truffa aggravata ai danni dello Stato alla falsità ideologica, fino alle false attestazioni e certificazioni. Il gip, su richiesta del sostituto procuratore Enrico Barbieri, ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Ferdinando Ascrizzi (46 anni), Francesco Carmelitano (48), Domenicantonio Schiava (43), Carmine Stillisano (47), Giuseppe Stillisano (44) e Salvatore Domenico Vita (45). video 1518789A Cosoleto, secondo gli inquirenti, il fenomeno ...