Allegri | “complimenti al Napoli | ora con l’Inter sarà decisiva”

(Di lunedì 23 aprile 2018) “È stata una partita bruttissima, con zero tiri in porta. Noi abbiamo avuto difficoltà, ma potevamo e dovevamo chiuderla sul pari: purtroppo sull’angolo non abbiamo marcato e preso il gol. Ilha fatto quello che doveva, ha tenuto più palla e gli vanno i complimenti, perché hanno dei meriti. Siamo ancora in testa, abbiamo due partite in casa e due fuori, ma ora per noi la partita decisivaquella di sabato a Milano”. Cosi’ Massimilianodopo il ko della Juve a Torino. L'articolo: “complimenti al, ora con l’Interdecisiva” CalcioWeb.