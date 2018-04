: #Alfie La Corte di Strasburgo respinge il ricorso dei genitori - Agenzia_Ansa : #Alfie La Corte di Strasburgo respinge il ricorso dei genitori - Agenzia_Ansa : #Alfie, nuovo tentativo in extremis dei genitori a #Strasburgo - Avvenire_NEI : Alle 16.22 di lunedì 16 aprile la Corte di Londra ha emesso il tragico verdetto: appello respinto per #AlfieEvans… -

Laeuropea dei diritti umani ha rifiutato il ricorso presentato dai genitori die la loro richiesta di misure per tenerlo in vita. A Liverpool, dove il piccolo è ricoverato all'Alder Hey, c'è anche la presidente dell'ospedale "Bambino Gesù", Mariella Enoc. "Ho parlato con i genitori, ho portato loro la vicinanza di Papa Francesco, ma anche dei tanti genitori che si trovano nella loro situazione", ha detto all'ANSA. "I genitori non si rassegnano", ma "non può più far nulla". Protesta fuori dall'ospedale.