Alfie | l' ultima speranza è l' Italia | concessa la cittadinanza al bimbo malato

Da Roma l'ultima speranza per salvare Alfie : l'Italia gli concede la cittadinanza : Alfano e Minniti hanno concesso la cittadinanza italiana al piccolo Alfie: così il governo auspica che l`essere cittadino italiano permetta, al bambino, l`immediato trasferimento in Italia. In Inghilterra il destino del piccolo, affetto da una grave malattia neurodegenerativa, è segnato.