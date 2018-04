Alfie | i medici staccano la spina Il Papa | “Si ascolti la sofferenza dei genitori” 

Alfie Evans - medici Liverpool staccano spina/ Corte Strasburgo non ascolta il Papa e rifiuta appello genitori : Alfie Evans, i medici di Liverpool gli staccano la spina: le ultime speranze si assottigliano, la Corte di Strasburgo non ascolta il Papa e rifiuta l'ultimo appello dei genitori(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 14:35:00 GMT)

Nessuna speranza per Alfie : medici pronti a staccare i macchinari che lo tengono in vita : Si spengono le speranze per il piccolo Alfie Evans e la sua famiglia. La Corte europea per i diritti dell'uomo ha rifiutato di intervenire sul caso del bimbo inglese di 23 mesi, gravemente...

I medici staccano la spina al piccolo Alfie. La Corte di Strasburgo rifiuta le richieste dei genitori : La Corte europea dei diritti umani ha rifiutato il ricorso presentato dai genitori di Alfie Evans e la loro richiesta di misure per tenerlo in vita. L'inizio delle operazioni per il distacco dei macchinari che tengono in vita il piccolo, affetto da una grave malattia neurodegenerativa, è stato fissato per le 13.00 orario inglese (le 14 in Italia). Un centinaio di persone si sono radunate davanti all'ospedale pediatrico Alder Hey di ...

Alfie non morirà oggi : i medici hanno cambiato idea : I medici avevano deciso di staccare oggi la spina dei macchinari che tengono in vita il piccolo Alfie Evans. Ma adesso – dopo l’intervento del Papa e di un eurodeputato – hanno fatto dietrofront, e nei prossimi giorni saranno discusse le migliori alternative per il futuro del bimbo di 23 mesi, affetto da una patologia non completamente identificata. L’Alta Corte inglese aveva autorizzato i medici a interrompere i trattamenti per tenerlo in ...