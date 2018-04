Albanese da 6 anni clandestino Arrestato con pistola e cocaina

ilgiornale

(Di lunedì 23 aprile 2018) Ventimiglia - Da sei, un immigratodi 31, F.E., viveva comein Italia, malgrado un precedente per furto. Per soggiornare, lontano da occhi indiscreti, aveva scelto una località piuttosto anonima: Dolceacqua, l'antico borgo medievale della val Nervia, nell'immediato entroterra di Ventimiglia, in provincia di Imperia, noto per il Castello dei Doria. Come faceva, allora, a mantenersi, visto che non poteva lavorare onestamente? Semplice: in un armadietto segreto, ricavato nel muro della camera da letto, accessibile da un mobile, nascondeva 72,58 grammi di. Ma non è tutto. Gli agenti del commissariato di Ventimiglia, che sono giunti a lui nel corso di una indagine sulla criminalità nel Ponente della Liguria, hanno scoperto anche unacalibro 22, modello "short & long" (marca Eig Derringer), che è stata sequestrata assieme a una confezione con ...