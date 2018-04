Al Texas Open trionfo di Landry

Golf - PGA Tour 2018 : Andrew Landry e Zach Johnson al comando del Valero Texas Open ad un round dal termine : Il Valero Texas Open (montepremi 6,2 milioni di dollari) si avvia alla conclusione con una coppia di Golfisti in vetta al termine del terzo round. SI tratta degli americani Zach Johnson ed Andrew Landry, che sul percorso par 72 del TPC San Antonio (Oaks Course) dell’omonima città del Texas, si issano a -13 (203 colpi). Dovranno sicuramente fare i conti con uno straordinario Trey Mullinax, autore di una prova ai limiti del possibile. Lo ...

Golf - PGA Tour 2018 : Zach Johnson e Ryan Moore spiccano il volo nel Valero Texas Open! Il taglio miete vittime illustri : Una coppia made in USA vola al comando del Valero Texas Open, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Oaks Course di San Antonio, nel Texas. Zach Johnson e Ryan Moore sono in testa al giro di boa con 9 colpi totali sotto il par al termine di un giro condotto con grande autorevolezza. Moore ha piazzato un round senza errori in 67 colpi (-5) scalando una posizione e issandosi in cima alla ...

Texas Open - Garcia eliminato : Un'altra debacle per Sergio Garcia, eliminato anche dal Valero Texas Open di golf. Lo spagnolo, tra i grandi favoriti al titolo, non è riuscito a superare il taglio rimediando una nuova uscita dopo il ...

Golf - PGA Tour 2018 : Grayson Murray in testa - dominio USA nel Valero Texas Open. Prosegue il momento difficile per Sergio Garcia : dominio USA nel primo giro del Valero Texas Open, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Oaks Course di San Antonio, nel Texas. A guidare la classifica c’è Grayson Murray, che ha concluso il primo round in 67 colpi, 5 sotto il par, e ha piazzato due straordinari birdie alle buche 17 e 18, riscattando in tal modo un double bogey alla 7. Alle sue spalle c’è un folto gruppo ...

Golf - PGA Tour 2018 : Francesco Molinari salterà il Valero Texas Open per un infortunio alla spalla : Francesco Molinari non parteciperà al Valero Texas Open, torneo del PGA Tour che inizierà giovedì sull’AT&T Oaks Course di San Antonio. Il Golfista italiano è stato fermato da un infortunio alla spalla che lo ha costretto a dare forfait. Il problema pare sia originato nel corso dell’ultimo giro del Masters di Augusta, chiuso da Chicco al 20° posto. Lo scorso fine settimana il torinese è riuscito comunque a disputare l’RBC ...

