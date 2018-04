Air Cairo vola da Malpensa a Borg El Arab | località turistica egiziana

Torino - CAiro : "Stagione di rimpianti. Ma Belotti non lo vendo" : ... "È il campionato dei rimpianti - sottolinea il numero uno granata a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento -. Abbiamo una squadra importante ma ci è mancato Belotti che, fermato da due infortuni, ...

CAiro : 'Napoli-Torino? Onoreremo il campionato. Belotti resta' : Avevamo puntato molto su di lui non vendendolo - il rammarico del presidente granata ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - Poi a fine girone d'andata ho preso Mazzarri, che da ...

A CAiro si è tenuta la conferenza "La battaglia dimenticata di Capo Noli e le sue conseguenze" : Organizzata dall'Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte nell'ambito del progetto Ab origini, in collaborazione con la Società Savonese di Storia Patria e l'Istituto Internazionale Studi ...

Rivoluzione al vertice della Gazzetta : CAiro licenzia due vicedirettori : Tagli al personale nel quptidiano del gruppo Rcs, che cambia molto alla direzione: consegnate lettere di licenziamento a Umberto Zappelloni e Stefano Cazzetta. L'articolo Rivoluzione al vertice della Gazzetta: Cairo licenzia due vicedirettori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torino - Sirigu rassicura i tifosi : 'CAiro ha un progetto serio' : Il futuro di Sirigu potrebbe quindi essere ancora a tinte granata anche perché lo stesso portiere, come ha spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport , sembra essere convinto dal progetto ...

I dj Zarin e Nervoso sabato nuovamente insieme al B. Spider di CAiro : Cairo Montenotte. sabato prossimo al B. Spider Disco di Cairo appuntamento con dj set: Dj Nervoso e Dj Zarin c Discoinferno in concerto, apericena a buffet

Urbano CAiro : "Non sarò io la figura terza tra Salvini e Di Maio" : È Urbano Cairo la figura terza indicata per rappresentare una sintesi tra le posizioni di Matteo Salvini e quelle di Luigi Di Maio e superare lo stallo politico? "Nella vita non bisogna mai escludere nulla. Ma non è minimamente di attualità", afferma a proposito di un suo ipotetico futuro in politica lo stesso editore di Rcs e La7, oltre che presidente del Torino Calcio, in un'intervista a La Verità."Sono ...

Torino - CAiro : 'Milan? Mazzarri sta preparando tutto al meglio' : Torino - ' Mercoledi c'è una partita molto impegnativa, il Milan è una squadra molto importante con giocatori di altissimo livello e che ha fatto molto bene contro il Napoli, quindi da tenere in ...

Epaminonda - statua censurata per non offendere i musulmani a CAiro Montenotte?/ Savona - scoppia la polemica : statua di Epaminonda censurata per non offendere i musulmani? A Cairo Montenotte è scoppiata la polemica: le due versioni dell'artista e del mondo islamico.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:08:00 GMT)

MXGP 2018 Portogallo : vince Herlings - CAiroli 2° : Gara 1, Herlings dominatore assoluto Hole shot per Herlings che sin dalle prime tornate cerca di staccare tutti gli avversari. Antonio Cairoli è costretto a rimontare dopo una brutta partenza, è sesto ...

Opere d'arte "censurate" per gli ospiti musulmani? Scoppia il caso a CAiro Montenotte - nel Savonese : Una statua di Epaminonda coperta con un drappo rosso e un dipinto di nudo spostato hanno generato una serie di equivoci tra l'artista italiano Mario Capelli Steccolini e le associazioni musulmane. Secondo Steccolini, le sue Opere - esposte a Cairo Montenotte, nel Savonese - sarebbero state censurate per non offendere una delegazione musulmana. La federazione islamica però precisa: "Non lo abbiamo richiesto noi". Palazzo di Città di ...

Torino - CAiro punge la Juve : “Il Rigore di Madrid? Contro di loro non…” : Torino, Cairo- Urbano Cairo punge la Juve. Il Presidente granata, intervistato ai microfoni di “Premium Sport“, ha colto l’occasione per discutere sull’episodio del Rigore di Madrid concesso negli ultimi minuti finali. “Contro DI loro NON L’AVREBBERO DATO…” Stoccata decisa e pungente da parte di Cairo:” Posso solo dire che in Italia quel Rigore a favore non […] L'articolo Torino, Cairo ...

Motocross - Mondiale 2018 : Jeffrey Herlings continua a vincere - Tony CAiroli ha di fronte un rivale davvero eccezionale : Sette vittorie e tre secondi posti nei primi cinque round del Mondiale MXGP 2018. Come si può definire il ruolino di marcia di Jeffrey Herlings? Probabilmente il termine più giusto sarebbe “impressionante”, perchè non scendere mai sotto la piazza d’onore in un campionato così imprevedibile ed insidioso significa che si sta facendo qualcosa di eccezionale. L’olandese della KTM, senza dubbio, sta dimostrando di vivere un ...

Motocross - GP Portogallo 2018 : Jeffrey Herlings fa doppietta ad Agueda e scappa in classifica su Tony CAiroli : Il nove volte campione del mondo non ha mai avuto nessuna chance. Completa il podio il belga Clement Desalle , Kawasaki, che si riscatta dopo il ko tecnico di Gara-1 ma termina a ben 43.3 secondi ...