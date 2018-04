AIDA NIZAR Stasera nuova lite trash con Cristiano Malgioglio? Grande Fratello 2018

Grande Fratello 2018/ Diretta : AIDA NIZAR e Paola Di Benedetto nella Casa. Chi sarà eliminato? (23 aprile) : Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della seconda puntata con Barbara d'Urso: chi verrà eliminato tra Filippo e Valerio? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 07:05:00 GMT)

AIDA NIZAR - chi è davvero nella vita! : Aida Nizar, chi è la vulcanica spagnola del Grande Fratello 2018? Scopriamo il passato di questa donna logorroica e impertinente! Non è ancora entrata nella casa del Grande Fratello, ma già la presenza di Aida Nizar preannuncia un’edizione bollente e fuori dagli schemi. Legata a doppio filo con Mediaset per un contenzioso legale con Telecinco, la concorrente spagnola ha un passato non indifferente alle spalle. ...

Grande Fratello 2018 - prima puntata : Barbara blocca l’ingresso di AIDA NIZAR nella casa! : E’ andata in onda la diretta della prima puntata del Grande Fratello 15, Barbara D’Urso presenta i concorrenti e inizia il gioco. Simone è il primo eliminato di questa edizione e abbandona il reality dopo aver trascorso solo qualche ora all’interno della casa. Ecco cosa è successo durante la puntata! La prima puntata del Grande Fratello 15 scorre a ritmo incalzante e una seducente e professionale Barbara ...

AIDA NIZAR e Cristiano Malgioglio : è scontro al Grande Fratello 15 : Cristiano Malgioglio critica Aida Nizar al Grande Fratello Aiza Nizar è arrivata dopo l’1 di notte davanti la porta rossa del Grande Fratello, ma il suo trionfale ingresso non è affatto piaciuto a Cristiano Malgioglio. Il ciclone spagnolo annunciato da Barbara d’Urso sin dall’inizio della serata non si è affatto stufata di dover attendere così tanto: d’altronde, come si sa, le vere regine si fanno sempre attendere. Aida ...

