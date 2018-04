Aida Nizar L' avventura inizia da Lido Carmelita | dovrà sedurre Grande Fratello 2018

CRISTIANO MALGIOGLIO/ Aida Nizar lo provoca : “Somigli a Dudù il cane di un mio amico” (Grande Fratello 2018) : CRISTIANO MALGIOGLIO è opinionista del Grande Fratello 15 di Barbara d'Urso e questa sera, pur di evitare l'ingresso di Aida Nizar nella casa, è pronto a incatenarsi. Ecco il filmato con...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:38:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta : Aida Nizar entra nella casa. Chi sara eliminato? (Seconda Puntata) : Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della seconda puntata con Barbara d'Urso: chi verrà eliminato tra Filippo e Valerio? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:26:00 GMT)

Aida Nizar / Video - Barbara D'Urso mostra gli ultimi momenti prima del suo ingresso (Grande Fratello 2018) : AIDA NIZAR è fra i concorrenti più attesi del Grande Fratello 2018, anche se non è ancora tra gli effettivi in gara. Non sembra però piacere a Cristiano Malgioglio(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:20:00 GMT)

GF : Aida Nizar è stata in carcere! Ecco per quale reato! : Aida Nizar, concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, si presenta come una donna vulcanica, ma anche attaccabrighe. Forse in molti non sanno che la gieffina è stata in carcere. Quali reati ha commesso? Il suo passato non è poi così limpido. I fans della quindicesima edizione del “Grande Fratello” sono fermamente convinti che la coinquilina Aida Nizar di origine spagnola, regalerà grandi momenti di trash, brio e ...

Aida Nizar / Malgioglio si oppone al suo ingresso - ma lei protesta : "Voglio entrare" (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar è fra i concorrenti più attesi del Grande Fratello 2018, anche se non è ancora tra gli effettivi in gara. Non sembra però piacere a Cristiano Malgioglio(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:45:00 GMT)

Il primo eliminato dal Grande Fratello 2018 sarà Filippo o Valerio? Aida Nizar nella casa : anticipazioni 23 aprile : Grande seconda puntata e primo eliminato dal Grande Fratello 2018 oggi, 23 aprile. Come vi abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, il reality show di Canale 5 andrà in onda al lunedì sera e non domani, al martedì, per lasciare spazio al calcio nel prime time della rete ammiraglia. Barbara D'Urso e il suo team di autori hanno già messo in piedi una seconda scoppiettante puntata come la stessa conduttrice ha annunciato. Il secondo ...

Cristiano Malgioglio/ Video choc - ”se Aida Nizar entra nella casa io mi incateno” (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio è opinionista del Grande Fratello 15 di Barbara d'Urso e questa sera, pur di evitare l'ingresso di Aida Nizar nella casa, è pronto a incatenarsi. Ecco il filmato con...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:24:00 GMT)

Aida NIZAR/ Stasera nuova lite trash con Cristiano Malgioglio? (Grande Fratello 2018) : AIDA NIZAR è fra i concorrenti più attesi del Grande Fratello 2018, anche se non è ancora tra gli effettivi in gara. Non sembra però piacere a Cristiano Malgioglio(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:56:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta : Aida Nizar e Paola Di Benedetto nella Casa. Chi sarà eliminato? (23 aprile) : Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della seconda puntata con Barbara d'Urso: chi verrà eliminato tra Filippo e Valerio? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Aida Nizar - chi è davvero nella vita! : Aida Nizar, chi è la vulcanica spagnola del Grande Fratello 2018? Scopriamo il passato di questa donna logorroica e impertinente! Non è ancora entrata nella casa del Grande Fratello, ma già la presenza di Aida Nizar preannuncia un’edizione bollente e fuori dagli schemi. Legata a doppio filo con Mediaset per un contenzioso legale con Telecinco, la concorrente spagnola ha un passato non indifferente alle spalle. ...

Barbara D'Urso - opinionisti inginocchiati a Pomeriggio 5/ Imitano Aida Nizar all'esordio al Grande Fratello 15 : Pomeriggio 5, gli opinionisti si inginocchiano di fronte a Barbara D'Urso e Imitano la scenetta di Aida Nizar fuori dalla porta rossa del Grande Fratello 15(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Aida Nizar concorrente : scheda e foto : Aida Nizar è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona Izzo e...

Grande fratello 2018 : podio trash per Aida Nizar - Lucia Bramieri e Simone Coccia : Tre presentazioni spiazzanti per tre dei protagonisti (Vip) di questa quindicesima edizione del Grande fratello.

Grande Fratello 2018 - prima puntata : Barbara blocca l’ingresso di Aida Nizar nella casa! : E’ andata in onda la diretta della prima puntata del Grande Fratello 15, Barbara D’Urso presenta i concorrenti e inizia il gioco. Simone è il primo eliminato di questa edizione e abbandona il reality dopo aver trascorso solo qualche ora all’interno della casa. Ecco cosa è successo durante la puntata! La prima puntata del Grande Fratello 15 scorre a ritmo incalzante e una seducente e professionale Barbara ...