AIDA NIZAR Incontro con Alberto al Lido Carmelita | la missione di seduzione inizia

Grande Fratello 2018 - seconda puntata del 23 aprile in diretta. Fuori Valerio (con polemica). AIDA NIZAR al Lido Carmelita : GF15 - Aida Nizar E’ già passata (più o meno) una settimana dall’inizio del Grande Fratello 2018, e per Barbara D’Urso è già tempo di tornare con la seconda puntata. A causa degli impegni di Champions League della Roma (la cui gara di andata contro il Liverpool sarà trasmessa in diretta proprio domani sera su Canale 5), il reality anticipa di un giorno e qui su DavideMaggio.it scatta come sempre il live blogging, per ...

GF : AIDA NIZAR è stata in carcere! Ecco per quale reato! : Aida Nizar, concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, si presenta come una donna vulcanica, ma anche attaccabrighe. Forse in molti non sanno che la gieffina è stata in carcere. Quali reati ha commesso? Il suo passato non è poi così limpido. I fans della quindicesima edizione del “Grande Fratello” sono fermamente convinti che la coinquilina Aida Nizar di origine spagnola, regalerà grandi momenti di trash, brio e ...

Il primo eliminato dal Grande Fratello 2018 sarà Filippo o Valerio? AIDA NIZAR nella casa : anticipazioni 23 aprile : Grande seconda puntata e primo eliminato dal Grande Fratello 2018 oggi, 23 aprile. Come vi abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, il reality show di Canale 5 andrà in onda al lunedì sera e non domani, al martedì, per lasciare spazio al calcio nel prime time della rete ammiraglia. Barbara D'Urso e il suo team di autori hanno già messo in piedi una seconda scoppiettante puntata come la stessa conduttrice ha annunciato. Il secondo ...

AIDA NIZAR - chi è davvero nella vita! : Aida Nizar, chi è la vulcanica spagnola del Grande Fratello 2018? Scopriamo il passato di questa donna logorroica e impertinente! Non è ancora entrata nella casa del Grande Fratello, ma già la presenza di Aida Nizar preannuncia un’edizione bollente e fuori dagli schemi. Legata a doppio filo con Mediaset per un contenzioso legale con Telecinco, la concorrente spagnola ha un passato non indifferente alle spalle. ...

Barbara D'Urso - opinionisti inginocchiati a Pomeriggio 5/ Imitano AIDA NIZAR all'esordio al Grande Fratello 15 : Pomeriggio 5, gli opinionisti si inginocchiano di fronte a Barbara D'Urso e Imitano la scenetta di Aida Nizar fuori dalla porta rossa del Grande Fratello 15(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:35:00 GMT)