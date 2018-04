Aggiornamento finale Samsung Galaxy S6 Edge 3 Italia | si chiude con XXU6ERC1

optimaitalia

: Aggiornamento finale #SamsungGalaxyS6Edge 3 Italia: si chiude con XXU6ERC1 - OptiMagazine : Aggiornamento finale #SamsungGalaxyS6Edge 3 Italia: si chiude con XXU6ERC1 - minirobotics : Aggiornamento del 22 aprile 2018: ci sono state delle piccole correzioni nel regolamento, nei paragrafi 6.2 'Gironi… - BergamoBoxe : AGGIORNAMENTO - Programma 22 aprile - Finali Torneo Nazionale Senior 2018 -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Il corso delS6potrebbe essersi concluso con l'di cui stiamo per darvi indicazioni, coincidente con la serie firwmare G925F, CSC G925FHUI6ERC1 e changelist 13115714. La release ha abbandonato i laboratori dell'azienda sudcoreano lo scorso 26 febbraio, introducendo la patch di sicurezza di marzo. Dovremmo essere in presenza dell'ultimorilasciato per il gloriosoS6, proprio come già successo giorni fa per il brandizzato TIM.Non solo la serie degli ex top di gamma 2015 non riceverà l'omologazione ad Android 8.0 Oreo, come da più parti accennato: il supporto potrebbe concludersi per tutto, anche per quanto riguarda gli upgrade manutentivi, quelli finora rilasciati con cadenza quasi mensili, e di cui ormai avevamo fatto abitudine. Un dispiacere senza ombra di dubbio, anche se in fondo non ci ...